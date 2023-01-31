В ГУР назвали количество оккупантов, которые сейчас воюют в Украине

Российские оккупанты продолжают вести жестокую войну против Украины. В настоящее время на территории нашей страны находится более 300 тысяч захватчиков.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, руководство Украины знает и количество оккупантов на нашей территории, и запасы ракет большой дальности в России.

Кстати В России есть люди, которые работают на Украину и готовят диверсии, – ГУР

Сколько российских оккупантов воюют в Украине

Как рассказал Буданов, сейчас в Украине воюют примерно 326 тысяч российских военнослужащих. Кроме того, в России осталось лишь 9% запасов ракет большой дальности "Калибр".

У захватчиков безумные потери на войне

По состоянию на 31 января потери врага составляют 127 500 бойцов. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 850 оккупантов.

Потери в технике:

танков – 3201;

боевых бронированных машин – 6378;

артиллерийских систем – 2197;

РСЗО – 454;

средств ПВО – 221;

самолетов – 293;

вертолетов – 284;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951;

крылатых ракет – 796;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5048;

специальной техники – 200.

Буданов сомневается в "подлинности" Путина

Глава украинской разведки Кирилл Буданов сомневается в "подлинности" российского диктатора Владимира Путина. По его словам, вопрос, настоящий ли сейчас российский диктатор, остается открытым.