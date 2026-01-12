Кругленькая цифра ликвидированных оккупантов: Генштаб обнародовал потери России на 12 января
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 220 000 своих солдат.
- Среди потерь России также 11 541 танк, 23 892 боевые бронированные машины и 35 973 артиллерийские системы.
Несмотря на непрерывное давление захватчиков на фронте и обстрелы украинских городов, Силы обороны ежедневно методично наносят разрушительные потери армии России. Это удается делать, в частности благодаря успешным операциям на линии соприкосновения, а также ударам по вражескому тылу.
О том, какой вред наносят противнику украинские бойцы и о количестве ликвидированных солдат вражеской армии рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Актуально Враг продвинулся возле двух населенных пунктов: обновленная карта DeepState
Каковы потери оккупантов на 12 января?
С начала полномасштабного вторжения потери России составляют:
- личного состава – около 1 220 000 (+1 060) человек;
- танков – 11 541 (+0) единиц;
- боевых бронированных машин – 23 892 (+7);
- артиллерийских систем – 35 973 (+21);
- РСЗВ / MLRS – 1 598 (+0)
- средств ПВО – 1 270 (+1);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 104 421 (+353);
- крылатых ракет – 4 155 (+0) ;
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн 73 742 (+98);
- специальной техники – 4 042 (+3).
Потери оккупантов на 12 января / Инфографика Генштаба
Последние новости с фронта
На севере Покровска российские войска пытались атаковать позиции 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Более 20 вражеских пехотинцев выдвинулись вперед, рассчитывая на маскировку погодными условиями, однако украинские десантники своевременно их обнаружили и нанесли удар.
В то же время бойцы 155-й механизированной бригады сожгли колонну российской техники вблизи Покровска. Дроны поразили автомобили и пехоту на расстоянии 6 – 7 километров южнее линии фронта.
Также Силы обороны поразили буровые установки "Лукойл" в Каспийском море, ЗРК "Бук-М3" на Луганщине и склад обеспечения 49-й армии страны-агрессора в Херсонской области.
Кроме того, Россия пытается создать плацдарм для наступления на Сумы через Хотень, однако все попытки срываются. На Северо-Слобожанском направлении враг действует штурмовыми группами с активным применением дронов, избегая лобовых атак.