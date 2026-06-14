Сколько российских оккупантов уничтожено за сутки: Генштаб назвал огромную цифру

Потери России в войне против Украины продолжают расти с каждым днём. При этом врагу не удаётся добиться значительных успехов на фронте.

Ежемесячно гибнут и получают ранения более 30 тысяч вражеских солдат.

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Сколько российских военных и техники ликвидировано с начала войны?

По данным Генштаба, потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 14 июня 2026 года составляют:

личного состава – около 1 382 870 (+1 440) человек;

танков – 12020 (+5);

боевых бронированных машин – 24 753 (+14);

артиллерийских систем – 44 010 (+57);

РСЗО – 1 868 (+3);

средства ПВО – 1419 (+1);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1661 (+13);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 349 165 (+2 132);

крылатые ракеты – 4 733 (+0);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 106 675 (+401);

специальная техника – 4288 (+1).

К слову, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что за последний год дроны обеспечили треть потерь российской армии.

Бровди рассказал, что уничтожение одного оккупанта обходится Украине менее чем в тысячу долларов.

За первые 5 месяцев 2026 года операторы СБС ликвидировали более 50,9 тысячи российских военных и поразили более 176,5 тысячи целей. В среднем за сутки дроны уничтожали 337 оккупантов и поражали 1169 целей.

Сейчас подразделения СБС составляют 2,5% ВСУ, но их планируют увеличить до 5%. "Мадяр" пояснил, что более широкое использование дронов во всей армии поможет еще больше уничтожать технику и силы врага.