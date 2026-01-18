Укр Рус
18 января, 06:37
Уничтожено еще несколько сотен оккупантов, 5 танков и РСЗО: потери России в войне на 18 января

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • С начала вторжения Россия потеряла около 1226420 человек, 11571 танков, 23919 боевых бронированных машин, 36294 артиллерийские системы, 1616 РСЗО.
  • На 18 января 2026 года российские потери включают также 109 450 БПЛА, 4 163 крылатые ракеты, 74 706 единиц автомобильной техники и 434 самолета.

Потери агрессора в развязанной им войне в Украине ежедневно растут. Украинские защитники точными ударами уничтожают вражеских солдат и их технику.

Гибель большого количества граждан России, впрочем, не заставляют диктатора останавливать войну. Так, например, оккупанты продолжают штурмовать Купянск, хотя там уровень российских потерь к украинским составляет 27 к 1, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие потери России в войне на 18 декабря 2026 года?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 226 420 (+830) человек;
  • танков – 11 571 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 919 (+5);
  • артиллерийских систем – 36 294 (+33);
  • РСЗО – 1 616 (+1);
  • средства ПВО – 1278 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 109 450 (+845);
  • крылатые ракеты – 4 163 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 74 706 (+105);
  • специальная техника – 4044 (+0).

Потери врага в войне против Украины на 18 января 2026 год / Фото Генштаб

Что известно о последних точных ударах по оккупантам?

  • Силы обороны Украины попали по объектам ПВО врага в Крыму. В районе Донецка украинские военные уничтожили склад беспилотных летательных аппаратов.
  • Украинские дроны атаковали полигон "Капустин Яр" в Астраханской области, где запускают баллистические ракеты средней дальности из комплекса "Орешник".
  • Оккупированные территории Запорожья и Херсонщины остались без света из-за атак, обесточены 450 населенных пунктов Херсонской области. В Мелитополе зафиксировали странный световой столб, вероятно, из-за возгорания подстанции.