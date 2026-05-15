Сколько оккупантов уничтожено за сутки: известны потери России на 15 мая

Украинские защитники продолжают наносить агрессору значительные потери в личном составе и технике. Наши воины успешно атакуют врага как на фронте, так и в тылу.

Так, по словам командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди, уже 5-ый месяц подряд потери российской армии превышают её пополнение.

Смотрите также ВСУ уничтожили ряд важных целей россиян на оккупированных территориях и Белгородщине

Сколько оккупантов ликвидировано на 15 мая?

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны по состоянию на 15 мая 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 346 390 (+1 150) человек;

танков – 11 935 (+4);

боевых бронированных машин – 24 569 (+12);

артиллерийских систем – 42 085 (+32);

РСЗО – 1 788 (+1);

средства ПВО – 1379 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 352 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1388 (+7);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 291 458 (+1 780);

крылатые ракеты – 4 626 (+41);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 96 540 (+185);

специальная техника – 4184 (+1).

Потери россиян на 15 мая 2026 год / Фото Генштаб

Украина перехватывает инициативу в войне

Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан заявил в комментарии 24 Каналу, что в войне наступил переломный момент, ведь Украина впервые за долгое время перехватила инициативу на фронте и фактически остановила продвижение российских войск.

Большие потери оккупантов и постоянные удары Сил обороны не позволяют России активно наступать. Свитан отметил, что главное преимущество Украины в войне на истощение – это уничтожение ресурсов врага. Украина регулярно атакует российские тылы дальнобойными дронами и имеет достаточно средств, чтобы наносить серьезные удары по экономике России. По мнению Свитана, это может вызвать внутренние проблемы для Кремля.

Кроме того, украинские военные в последние месяцы активно бьют по оперативным тылам врага на расстоянии до 200 километров от фронта, не позволяя России перебрасывать резервы. Свитан подчеркнул, что Украине важно продолжать эти удары и не останавливать давление на противника.

Американский генерал в отставке Бен Ходжес тоже считает, что Украина постепенно перехватывает стратегическую инициативу в войне с Россией. По его словам, успехи Украины за последние месяцы являются "действительно впечатляющими", а мир все больше понимает, что Россия не способна победить.

Ходжес отметил, что важным путем к победе являются удары по нефтяному и газовому экспорту России. Если Кремль потеряет доходы от продажи энергоносителей, ему будет сложнее финансировать войну.

Также генерал считает, что Европа должна активнее вкладывать средства в развитие украинского дальнобойного оружия. В то же время Украина, по его мнению, должна строить сильную армию, развивать оборонную промышленность и систему мобилизации, чтобы самостоятельно гарантировать свою безопасность.

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко в интервью 24 Каналу заявил, что Россия уже не может продолжать активное наступление так, как раньше, независимо от собственных потерь. По его словам, Силы обороны Украины существенно усилили свои возможности по уничтожению врага, и Россия больше не может это игнорировать.

Федоренко отметил важную роль Сил беспилотных систем. Он отметил, что это подразделение составляет лишь 2,2% от всего личного состава, но обеспечивает 35% всех поражений и уничтожений российских целей на фронте. Он также отметил эффективную работу других подразделений Сил обороны, в частности армейских корпусов. Благодаря совместной работе украинские военные ежемесячно ликвидируют более 35 тысяч оккупантов, и это только результат работы дронов.

Федоренко считает, что даже минимальная поддержка партнеров позволила Украине заставить Россию отступать и бояться.