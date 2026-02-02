Оккупанты пошли на "концерт к Кобзону": потери врага на 2 февраля
- Российская армия потеряла 850 солдат за сутки, общие потери личного состава составляют 1 241 530 человек.
- Также уничтожено 2 танка, 1 боевую бронированную машину, 25 артиллерийских систем, и 1083 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Российская армия несет колоссальные потери на войне с Украиной. Очередные сутки на фронте убили 850 оккупантов.
Об этом пишет Генштаб ВСУ.
Какие потери России в войне на 2 февраля?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 241 530 (+850) человек;
- танков – 11 627 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 981 (+1);
- артиллерийских систем – 36 802 (+25);
- РСЗВ – 1 633 (+1);
- средства ПВО – 1 291 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 121 217 (+1083);
- крылатые ракеты – 4 205 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 76 585 (+146);
- специальная техника – 4 057 (+2).
Потери России по состоянию на 2 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери имели оккупанты в ближайшее время?
Недавно враг на одном из направлений совершил механизированное наступление с использованием боевых бронированных машин. 225-й ОШП остановил атаку с помощью FPV-дронов и артиллерии. Бойцы смогли уничтожить две единицы техники и ликвидировать десантников в стрелковом бою.
ВСУ атаковали военные объекты россиян на оккупированных территориях, в частности, ремонтную базу в Запорожской области и пункт управления БпЛА в Донецкой области. Также были поражены точки оккупантов на территории России.
В Донецкой области украинские разведчики ликвидировали гражданина Кении, который воевал на стороне российской армии.