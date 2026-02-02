Укр Рус
2 февраля, 06:48
2

Оккупанты пошли на "концерт к Кобзону": потери врага на 2 февраля

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Российская армия потеряла 850 солдат за сутки, общие потери личного состава составляют 1 241 530 человек.
  • Также уничтожено 2 танка, 1 боевую бронированную машину, 25 артиллерийских систем, и 1083 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Российская армия несет колоссальные потери на войне с Украиной. Очередные сутки на фронте убили 850 оккупантов.

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

Какие потери России в войне на 2 февраля?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 241 530 (+850) человек;
  • танков – 11 627 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 981 (+1);
  • артиллерийских систем – 36 802 (+25);
  • РСЗВ – 1 633 (+1);
  • средства ПВО – 1 291 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 121 217 (+1083);
  • крылатые ракеты – 4 205 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 76 585 (+146);
  • специальная техника – 4 057 (+2).


Потери России по состоянию на 2 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ