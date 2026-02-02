Оккупанты пошли на "концерт к Кобзону": потери врага на 2 февраля

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

Смотрите также Это реально, – подполковник ответил, когда ВСУ смогут уничтожать 50 тысяч россиян в месяц

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:



Потери России по состоянию на 2 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери имели оккупанты в ближайшее время?

Недавно враг на одном из направлений совершил механизированное наступление с использованием боевых бронированных машин. 225-й ОШП остановил атаку с помощью FPV-дронов и артиллерии. Бойцы смогли уничтожить две единицы техники и ликвидировать десантников в стрелковом бою.

ВСУ атаковали военные объекты россиян на оккупированных территориях, в частности, ремонтную базу в Запорожской области и пункт управления БпЛА в Донецкой области. Также были поражены точки оккупантов на территории России.