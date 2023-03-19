Большинство в боях за Бахмут: сколько российских зеков уже ликвидировали в Украине

Путину не хватает живой силы, поэтому он отправляет на войну в Украину всех, в частности, заключенных. Журналисты предположили, сколько зеков могли погибнуть на территории нашего государства за последние месяцы.

Уже больше года враг ежедневно теряет сотни своих бойцов личного состава. Среди них как и "элита", так зеки, которых завербовали и отправили на войну за неимением "пушечного мяса". Расследователи проанализировали данные по потерям России в период с 1 января по 16 марта 2023 года и сказали, сколько, вероятно, зеков-оккупантов могли отправиться к Кобзону за это время.

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Зеки попадали в Бахмут из-за батальона "Вагнера"

Собственно, по меньшей мере, одна тысяча российских завербованных заключенных погибла на войне в Украине с начала этого года.

Только за последние две недели (от 1 марта – 24 Канал) стало известно о гибели еще более 400 заключенных. Судя по некрологам, большинство из них были участниками битв за Бахмут. Всего установлены имена 2092 заключенных российских колоний, погибших во время боевых действий на территории Украины (с февраля 2022 года – 24 Канал),

– говорится в сообщении СМИ.

Стоит отметить, что зеки попадали под Бахмут, вступая в ряды ЧВК "Вагнера", который контролирует Евгений Пригожин. Как констатировали журналисты, в марте было обнаружено новое массовое захоронение людей, которые, вероятно, воевали в составе этого батальона.

Расположен оно возле города Березовский в Свердловской области России. Местные жители населенного пункта увидели 67 недавно появившихся могил.

Сколько оккупантов погибло на войне

В Генштабе 19 марта сообщили, что по состоянию на этот день известно о 164 910 ликвидированных вражеских бойцах. Только за предыдущие сутки к Кобзону отправились 700 оккупантов и 20 их танков.

Кроме того, стало известно, что в течение суток Авиация Сил обороны ВСУ нанесла удар по российскому зенитно-ракетному комплексу, а также 6 ударов по районам сосредоточения личного состава врага, его военной техники и боеприпасов.

Цифры, приводимые журналистами, очевидно, не совсем соответствуют реальности – то есть числу оккупантов-зеков, погибших на войне против нашего государства. Это потому, что в материале речь идет только о врагах, имена которых удалось установить.