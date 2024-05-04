В ISW рассказали, сколько сейчас оккупантов воюет в Украине

Сейчас в Украине дислоцируются более 500 тысяч российских захватчиков. Кроме этого, чтобы пополнять потери, враг постоянно есть дополнительные силы.

Аналитики из Института изучения войны ссылаются на заявление командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка. Он рассказал, сколько оккупантов сейчас воюет в Украине.

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Сколько российских захватчиков дислоцируются в Украине

Павлюк заявил, что на оккупированной части Украины дислоцируются примерно от 510 000 до 515 000 российских военнослужащих.

Как отметили аналитики, еще в январе 2024 года украинские официальные лица сообщали о том, что в Украине дислоцировано около 462 000 человек личного состава российских сил и отметили, что на тот момент это был весь сухопутный компонент российских вооруженных сил.

Между тем в декабре 2023 года Путин утверждал, что в "зоне боевых действий" находится 617 000 российских военнослужащих, видимо, включив территории России, граничащие с Украиной.

Эти цифры, вероятно, включают боевой состав и другой военный персонал, который выполняет вспомогательные функции и не отражает непосредственную боевую мощь, которую имеют российские силы и которую они могут использовать для наступательных операций в Украине,

– отметили в Институте изучения войны.

Также они отметили, что в декабре 2023 года Путин подписал указ, в котором утверждалось, что общая численность российских вооруженных сил составляет 2,039 миллиона человек, из которых 1,32 миллиона являются боевыми, что предполагает соотношение между российским боевым и небоевым персоналом в среднем примерно 60 к 40.

Конкретное распределение российского боевого и небоевого персонала в Украине непонятно. Общее незначительное увеличение объема российского контингента на оккупированной Украине период с января по апрель 2024 года свидетельствует о том, что российские силы, видимо, направили большинство недавно сформированных сил на текущие наступательные операции вместо усилий создания резервов стратегического уровня,

– предположили аналитики.

Враг сохраняет стабильные темпы пополнения личного состава

Павлюк и Скибицкий убеждены, что российские вооруженные силы, скорее всего, сохранят нынешние темпы пополнения личного состава и не создадут дополнительные резервы для новых крупномасштабных наступательных операций в 2024 году.

Сейчас, по данным украинской стороны, российские силы теряют от 25 000 до 30 000 убитых и раненых в месяц. Пока все указывает на то, что российские силы намерены сохранить текущую численность сил и вряд ли создадут значительно больше личного состава.

В Институте изучения войны также считают, что Кремлю, вероятно, придется провести еще одну волну частичной мобилизации, чтобы создать людские силы, необходимые для поддержания темпа текущих российских наступательных операций, так и для успешного формирования резервов стратегического уровня в ближайшем будущем. Однако они убеждены, что в ближайшем будущем этого не произойдет.

Сейчас Россия проводит ровно ту мобилизацию, которая как раз покрывает потери в войне против Украины.