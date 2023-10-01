ВСУ побили рекорд уничтожения российской артиллерии: почему это так важно для продвижения наших войск

В сентябре 2023 года Силы обороны Украины побили очередной рекорд по уничтожению российской артиллерии. Всего в течение одного месяца украинские военные уничтожили 947 артиллерийских систем врага.

Для сравнения в течение всего 2022 года удалось уничтожить вдвое больше артсистем, чем всего за один месяц 2023-го. Как Силы обороны уничтожали вражескую артиллерию – читайте в материале 24 Канала.

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Неутешительная для россиян статистика

Всего за сентябрь украинские военные уничтожили 947 российских артиллерийских систем. Это не только новый месячный рекорд, но и на невероятных 226 артсистем больше, чем в предыдущий – август 2023 года.

Уничтожение российских артсистем в 2022 году:

февраль – 77 артиллерийских систем,

март – 239 артиллерийских систем,

апрель – 135 артиллерийских систем,

май – 208 артиллерийских систем,

июнь – 137 артиллерийских систем,

июль – 136 артиллерийских систем,

август – 183 артиллерийские системы,

сентябрь – 282 артиллерийские системы,

октябрь – 333 артиллерийские системы,

ноябрь – 174 артиллерийские системы,

декабрь – 117 артиллерийских систем.

Для сравнения в течение всего 2022 года украинские военные смогли уничтожить 2 тысяч 21 российскую артиллерийскую систему. В том году рекордным был октябрь, когда удалось уничтожить 333 артсистемы за один месяц. Это почти втрое меньше, чем новый рекорд.

Уничтожение российских артсистем в 2023 году:

январь – 186 артиллерийских систем,

февраль – 186 артиллерийских систем,

март – 186 артиллерийских систем,

апрель – 238 артиллерийских систем,

май – 553 артиллерийские системы,

июнь – 688 артиллерийских систем,

июль – 677 артиллерийских систем,

август – 691 артиллерийская система,

сентябрь – 947 артиллерийских систем.

Как в 2022, так и в 2023 годах заметно, что наиболее активно украинские военные уничтожают вражеские системы в разгар наступательных действий. Рекорд 2022 года пришелся на период подготовки к освобождению Херсона. Украинские войска активно уничтожали российские дальнобойные системы, чтобы как можно ближе подобраться к логистическим маршрутам врага. Как следствие, россиянам пришлось сбегать с правобережья.

Новые рекорды 2023 года

Совершенно неудивительно, что новые рекорды в 2023 году пришлись именно на период контрнаступательных действий украинских сил – с конца весны по осень. За время своей зимней наступательной кампании на Бахмутском направлении оккупационные войска смогли укрепить свои оборонные позиции на других направлениях.

Именно уничтожение вражеской артиллерии является первоочередной задачей для продвижения украинских войск. Начиная с минометов и заканчивая более дальнобойными средствами.

Когда украинская артиллерия на отдельных участках фронта заставляет умолкнуть вражескую артиллерию, тогда и появляются более благоприятные условия для продвижения украинских штурмовиков. В противном случае они рискуют увязнуть под вражеским огнем на заминированной или труднодоступной из-за укрепления территории.

Соответственно сложность продвижения обуславливает активизацию контрбатарейной борьбы. Так что мы и видим ежемесячно новые рекорды уничтожения русской артиллерии, начиная с мая. Исключением стал разве что июль, когда украинские войска уничтожили на 11 вражеских артсистем меньше, чем месяцем ранее.

К слову, все это происходит при тотальном преимуществе врага в численности. На один выстрел украинской артиллерии на отдельных участках фронта может приходиться 10 вражеских выстрелов.

Поэтому секреты успеха в таких условиях достаточно просты – мотивированность и обученность украинских артиллеристов, а также ощутимо более высокая точность за счет более современных, чем у врага, артиллерийских систем.

Как мы знаем, еще с начала полномасштабной войны наши партнеры делали акцент на поставках дальнобойных артиллерийских систем. Среди них можем, в частности, отметить:

M142 HIMARS (страна происхождения – США),

(страна происхождения – США), Panzerhaubitze 2000 (Германия),

(Германия), САУ Caesar (Франция),

(Франция), САУ Zuzana (Словакия),

(Словакия), САУ Krab (Польша).

Конечно, украинские артиллеристы эффективно используют и те же советские артиллерийские системы, которые есть и у врага. Но, как мы знаем, золотое правило украинской армии: любые недостатки компенсируются тактикой применения и обученностью экипажа.

Потери россиян больше, чем оружия у Украины

Такие огромные потери артиллерийских систем за столь короткий период не могут не отразиться на боеспособности российской оккупационной армии. Артиллерийские системы, о которых идет речь в отчетах Генерального штаба, – это самоходные артиллерийские установки, буксированные гаубицы и минометы. В общем – очень важные элементы борьбы на тактическом уровне.

Согласно данным Global Firepower, Россия по состоянию на начало 2023 года была лидером по численности артиллерийских систем в мире:

6 тысяч 575 единиц – самоходных артиллерийских установок (1 место в мире),

(1 место в мире), 4 тысячи 336 единиц – буксированных гаубиц (3 место в мире после Северной и Южной Кореи),

(3 место в мире после Северной и Южной Кореи), 3 тысячи 887 единиц – реактивных систем залпового огня (1 место в мире).

Впрочем, эта статистика основывается только на официальных данных. То есть фактически на тех, которые открыто объявляет сама российская власть.

Огромные потери за 1,5 года полномасштабной войны против Украины Россия, конечно же, не признает. Так же часть этой техники находится в ужасном состоянии, поэтому ее использование на поле боя – невозможно.

Кроме того, GF не приводит оценки количества минометов, находящихся на вооружении российской армии, что лишает нас объективной оценки реальных потерь России. Ведь можно предположить, что среди уничтоженных 6 тысяч 477 артиллерийских систем именно минометы имеют наибольшую долю.

Можем точно говорить, что из объявленных публично 3 тысяч 887 реактивных систем залпового огня Россия потеряла уже не менее 798. Это более 20%. Так же можно сравнить и российские потери с численностью украинской артиллерии. По данным Global Firepower, к началу 2023 года в нашей армии было:

953 единицы – самоходных артиллерийских установок (10 место в мире, второе в Европе после Турции),

(10 место в мире, второе в Европе после Турции), 889 единиц – буксированных гаубиц (16 место в мире, третье в Европе после Турции и Румынии),

(16 место в мире, третье в Европе после Турции и Румынии), 647 единиц – реактивных систем залпового огня (10 место в мире, первое в Европе).

Впрочем, сложно сказать, насколько этот рейтинг отражает реальную численность украинской техники. Ведь в течение года и дальше партнеры продолжали поддерживать нас вооружением.

Более того, любые официальные данные по имеющейся технике во время войны закрыты. Напоследок этот рейтинг отражает только общую численность, но вовсе не учитывает качество. Которое, можем утверждать, у украинских войск значительно выше.