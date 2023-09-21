Проблема не в самолетах: России катастрофически не хватает летчиков с боевым опытом

В России становится все больше проблем с авиацией. Их самолеты иногда разбиваются и без посторонней помощи, но иногда уничтожению бортов помогают неизвестные добрые диверсанты. Однако самолетов у россиян есть еще много, чего нельзя сказать о пилотах.

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал в эфире 24 Канала, что российские самолеты в какой-то момент могут закончиться. Однако гораздо эффективнее уничтожать не их, а летчиков, уже имеющихся в дефиците.

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Проблема не с бортами, а с людьми

В среду, 20 сентября, в Воронежской области разбился российский истребитель Су-34. Это произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета. Двое членов экипажа могли катапультироваться.

Интересно, что в тот же день в Пензенской области "прошел" еще один самолет "Бекас". Причины падения не сообщили, однако есть информация, что пилот погиб.

Самолетов у них, к сожалению, очень много. Речь идет о примерно 2200, с которыми они начали вторжение. Потеряли они где-то 10%. Но если говорить о боевых самолетах, их использовали чаще, поэтому и потери больше – около 25 – 30%. Могут ли они закончиться? Да, могут,

– отметил Павел Нарожный.

При этом сейчас россияне не столь массово используют авиацию. У нас есть мощные системы ПВО, хотя их и не хватает. Впрочем, ярким примером уничтожения вражеских самолетов даже при сложных условиях стало сбивание Су-30 при высадке на "вышки Бойко". Тогда его уничтожили с помощью ПЗРК.

"Но более реальная проблема не в самолетах, а в летчиках. Довольно часто они попадают к нам в плен. Или видим сообщения о смерти командира полка, севшего за штурвал и выполнявшего боевое задание. Это значит, что у них небольшое количество летчиков с реальным боевым опытом", – заметил военный эксперт.

Именно поэтому управление самолетами доверяют высоким чинам. За время полномасштабного вторжения было ликвидировано около 300 пилотов – вместе с ранеными, убитыми и находящимися в плену. Но как бы то ни было – это огромное количество летчиков. На обучение только одному может уйти около 10 лет и миллионы долларов.

Павел Нарожный о проблемах россиян с авиацией и летчиками: смотреть видео

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