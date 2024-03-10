Россияне массированно атаковали Юг более 4,5 часов: сколько дронов уничтожили защитники неба
Источник:Силы обороны Юга
В ночь на 10 марта российские захватчики в очередной раз ударили по Украине ракетами и дронами-камикадзе. Оккупанты атаковали Юг "Шахедами" более 4,5 часов.
Агрессор запустил БПЛА типа "Shahed-131/136" традиционными маршрутами. Впрочем, со сложными маневрами.
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Какие последствия массированной атаки на Юг
Подразделения ПВО в интенсивном режиме более 4,5 часов отражали массированную атаку дронов. "Шахеды" заходили и из акватории моря, и с временно оккупированной части Херсонщины.
20 БПЛА было уничтожено, из них 11 в Одесской области, 6 на Николаевщине, 2 на Херсонщине и еще 1 на Днепропетровщине,
– сообщили в Силах обороны Юга.
Отметили, что враг в очередной раз коварно направлял ударные беспилотники через жилые кварталы и промышленные районы населенных пунктов, что затрудняло работу силам противовоздушной обороны.
К сожалению, попаданием одного из "Шахедов" на промышленном объекте в Одесском районе повреждено здание. Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Люди не пострадали.
Кроме того, на открытой территории в Николаевской области дрон-камикадзе повредил ЛЭП. Продолжаются восстановительные работы.
Важно Россия хочет разрушить созданный Украиной зерновой коридор, – КислицаОбратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
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Сколько вражеских целей сбили в Украине этой ночью
- Воздушные силы сообщили, что в ночь на 10 марта оккупанты ударили 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине и Донецкой области. Кроме того, 39 ударными БПЛА типа "Shahed". Россияне запустили дроны с мыса Чауда и Приморско-Ахтарска.
- В результате боевой работы сбито 35 "Шахедов". Их уничтожили в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.
- Большинство целей ликвидировали силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны.
- Также к отражению воздушного нападения агрессора привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и средства РЭБ.