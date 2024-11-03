Сколько ракетоносителей в Черном море: в ВМС сделали важное уточнение

Россияне придумывают новые тактические приемы, чтобы усложнить работу силам ПВО, заявил спикер ВМС Дмитрий Плентенчук. И у них до сих пор есть корабли-ракетоносители.

Слова Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона передает 24 Канал. На 6 утра 2 ноября говорилось о том, что в Черном море находится один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

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Враг имеет 8 носителей крылатых ракет

Если брать морскую составляющую, то это носители крылатых ракет, которых в составе флота у них остается 8 единиц. Как минимум 7 из них в строю, один в ремонте, три из них – это подводные лодки. То есть 5 единиц имеют 8 пусковых и 3 единицы имеют по 4 пусковых,

– сказал пресс-секретарь.

Речь о лодках класса "Варшавянка", сейчас в море одна из них. Впрочем, лодка имеет несколько иную задачу – она занята охраной пункта базирования.

Представитель ВМС объяснил: в этом случае пребывание лодки в море необязательно следует расценивать как подготовку к атаке. Однако следует понимать, что она может быть снаряжена и применена.

4 ракеты типа "Калибр" обычно не являются эффективными, но все же они опасны.

Также Плетенчук прокомментировал атаки "Шахедами". По его словам, россияне время от времени меняют свою тактику. Например, если раньше они запускали дроны с Юга, то теперь делают это с Севера. Впрочем, на работу Сил обороны это особо не влияет: они по-прежнему встречают врага и дают ему отпор.

Сами россияне прячут свои ракетные склады от поражения.