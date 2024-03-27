Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что бороться с этими баллистическими ракетами могут комплексы ПВО, например SAMP/T и Patriot, однако пока их недостаточное количество.

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Сколько ПВО нужно Украине, чтобы закрыть территорию

Как отметил военный эксперт, и "Циркон", и "Оникс" имеют примерно одинаковый подход к выполнению задач – на них установлен точечный двигатель. Обе ракеты морского применения, но боеголовки с самонаведением позволяют бить также по наземным объектам.

Скорость "Циркона" чрезвычайно высока – до 10 тысяч километров в час – из-за чего время подлета к Киеву может составлять максимум 7 минут. Когда включается тревога, нужно знать, какой ракетой бьют россияне, чтобы понимать, сколько есть времени до оставления опасных мест или изменения локации.

Пока не понятно, как работает боеголовка самонаведения "Циркона", когда пытается нанести удар по наземным целям. Поскольку ни одна ракета не попала в объект, поэтому невозможно определить ее круговое отклонение. В то же время в море "Циркон" движется к наиболее радиозаметным и радиоконтрастным кораблям.

Вместе с тем и Patriot, и SAMP/T достают и уничтожают баллистику. Вопрос в количестве. Нам нужно минимум полсотни комплексов типа Patriot, чтобы закрыть территорию,

– отметил Роман Свитан.

О ракете "Оникс"

П-800 Оникс – сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия. Была разработана в конце 1970-х годов.

Комплекс с самого начала задумывался именно как универсальный, с возможностью размещения на подводных лодках, надводных кораблях и катерах, самолетах и береговых пусковых установках.

Ракета Оникс предназначена для борьбы:

с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия;

против наземных целей, при этом дальность поражения цели может быть увеличена в несколько раз.

О ракете "Циркон"

Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" – это противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем, способная маневрировать. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев) и наземных объектов.

По данным росСМИ, этой ракете "аналогов нет", поскольку и скорость, и высоту, и дальность "Циркона" якобы не могут зафиксировать никакие системы ПВО. Ракета Циркон – это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тысячи километров и развивает скорость до 9 Маха (3 километра в секунду).

Однако, как видим, установки Patriot, которые имеет на вооружении Украина, смогли перехватить ракету. Теперь специалисты будут исследовать обломки сбитой ракеты, чтобы вскоре подтвердить или опровергнуть заявленные характеристики Кремля.

ПВО для Украины