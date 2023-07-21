Помощь не уменьшается: Великобритания передала в 15 раз больше снарядов, чем планировала

Великобритания передала Украине на 184 тысяч больше артиллерийских боеприпасов, чем планировала в прошлом году. Кроме того, страна активно помогает нам и другой амуницией.

На помощь Украине Великобритания потратила более 2 миллиардов фунтов. Об этом сообщил министр обороны страны Бен Уоллес.

Смотрите также "Виски уже в пути": Уоллес признался, как общался с Резниковым языком шифра

Великобритания стала второй страной по количеству помощи

В 2022 году Великобритания планировала предоставить Украине около 16 тысяч единиц артиллерийских снарядов. Однако в результате их количество выросло в 15 раз – до 184 тысяч единиц.

Кроме того, страна активно предоставляла Украине военное оборудование, боеприпасы и нелетальную помощь, поскольку Украина продолжает защищать собственную территорию. С апреля 2022 по март 2023 года Британия потратила около 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на помощь.

По словам Уоллеса, Украина получила от Британии:

14 танков Challenger II,

4 тысячи единиц боеприпасов для вооружения танков,

Не менее пяти миллионов противопехотного оружия, включая минометы и гранаты,

1500 зенитных установок и 100 пусковых установок к ним,

4 миллиона фунтов были потрачены на запчасти, инструменты и вспомогательные комплекты,

70 тысяч единиц продовольственных пайков,

65 тысяч единиц одежды.

Таким образом, Великобритания стала второй страной после США по количеству помощи Украине.

Украина должна быть благодарна за помощь