Помощь не уменьшается: Великобритания передала в 15 раз больше снарядов, чем планировала
Источник:Sky News
Великобритания передала Украине на 184 тысяч больше артиллерийских боеприпасов, чем планировала в прошлом году. Кроме того, страна активно помогает нам и другой амуницией.
На помощь Украине Великобритания потратила более 2 миллиардов фунтов. Об этом сообщил министр обороны страны Бен Уоллес.
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Великобритания стала второй страной по количеству помощи
В 2022 году Великобритания планировала предоставить Украине около 16 тысяч единиц артиллерийских снарядов. Однако в результате их количество выросло в 15 раз – до 184 тысяч единиц.
Кроме того, страна активно предоставляла Украине военное оборудование, боеприпасы и нелетальную помощь, поскольку Украина продолжает защищать собственную территорию. С апреля 2022 по март 2023 года Британия потратила около 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на помощь.
По словам Уоллеса, Украина получила от Британии:
- 14 танков Challenger II,
- 4 тысячи единиц боеприпасов для вооружения танков,
- Не менее пяти миллионов противопехотного оружия, включая минометы и гранаты,
- 1500 зенитных установок и 100 пусковых установок к ним,
- 4 миллиона фунтов были потрачены на запчасти, инструменты и вспомогательные комплекты,
- 70 тысяч единиц продовольственных пайков,
- 65 тысяч единиц одежды.
Таким образом, Великобритания стала второй страной после США по количеству помощи Украине.
Украина должна быть благодарна за помощь
- Ранее Бен Уоллес советовал Украине быть благодарнее за помощь, оказываемую партнерами. Владимир Зеленский подчеркнул, что с Британией у Украины хорошие отношения и украинцы всегда были благодарны за поддержку.
- Впоследствии министр МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что заявление Уоллеса было "досадным недоразумением". Он подчеркнул, что все решения продолжают принимать так, как нужно.
- В настоящее время Бен Уоллес заявил, что уходит в отставку осенью. Связано это с очередной перестановкой в правительстве Великобритании – премьер Великобритании Риши Сунак планирует перезагрузить свою команду.