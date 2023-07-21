Помощь не уменьшается: Великобритания передала в 15 раз больше снарядов, чем планировала

21 июля 2023, 17:30
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Источник:

Sky News

Великобритания передала Украине на 184 тысяч больше артиллерийских боеприпасов, чем планировала в прошлом году. Кроме того, страна активно помогает нам и другой амуницией.

На помощь Украине Великобритания потратила более 2 миллиардов фунтов. Об этом сообщил министр обороны страны Бен Уоллес.

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Великобритания стала второй страной по количеству помощи

В 2022 году Великобритания планировала предоставить Украине около 16 тысяч единиц артиллерийских снарядов. Однако в результате их количество выросло в 15 раз – до 184 тысяч единиц.

Кроме того, страна активно предоставляла Украине военное оборудование, боеприпасы и нелетальную помощь, поскольку Украина продолжает защищать собственную территорию. С апреля 2022 по март 2023 года Британия потратила около 2,3 миллиарда фунтов стерлингов на помощь.

По словам Уоллеса, Украина получила от Британии:

  • 14 танков Challenger II,
  • 4 тысячи единиц боеприпасов для вооружения танков,
  • Не менее пяти миллионов противопехотного оружия, включая минометы и гранаты,
  • 1500 зенитных установок и 100 пусковых установок к ним,
  • 4 миллиона фунтов были потрачены на запчасти, инструменты и вспомогательные комплекты,
  • 70 тысяч единиц продовольственных пайков,
  • 65 тысяч единиц одежды.

Таким образом, Великобритания стала второй страной после США по количеству помощи Украине.

Украина должна быть благодарна за помощь

  • Ранее Бен Уоллес советовал Украине быть благодарнее за помощь, оказываемую партнерами. Владимир Зеленский подчеркнул, что с Британией у Украины хорошие отношения и украинцы всегда были благодарны за поддержку.
  • Впоследствии министр МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что заявление Уоллеса было "досадным недоразумением". Он подчеркнул, что все решения продолжают принимать так, как нужно.
  • В настоящее время Бен Уоллес заявил, что уходит в отставку осенью. Связано это с очередной перестановкой в правительстве Великобритании – премьер Великобритании Риши Сунак планирует перезагрузить свою команду.

Автор: Северин Трач