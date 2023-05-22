Сколько стоит жизнь украинца и как вынудить Россию заплатить?

Одним из обязательств государства-агрессора является возмещение причиненного вреда. В то время как рассчитать фактические потери, утраченные денежные потоки и потребности на восстановление имущества, является достаточно ординарной задачей, вопрос, сколько стоит жизнь украинцев, которую забрали захватчики, требует поиска надлежащего ответа. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Для чего вычислять стоимость среднестатистической жизни

В мирное время потребность в экономическом эквиваленте человеческой жизни возникает в сфере страхования, здравоохранения, экологии и национальной безопасности.

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В ходе вооруженного конфликта, когда погибают как военные, так и гражданские, стоимость среднестатистической жизни становится основой справедливой компенсации родственникам и близким, а также используется в ходе планирования военных операций.

В США и Украине: везде ли жизнь человека стоит одинаково?

По подсчетам Статистического отдела ООН, каждый день в результате боевых действий погибает 100 человек. В Украине с начала полномасштабного вторжения было убито по меньшей мере 8534 гражданских, еще 14370 – ранены. Последнее известное количество погибших бойцов – до 13 тысяч человек.

Статья 1 Всеобщей декларации прав человека предполагает, что все люди рождаются равными в своем достоинстве и правах. Однако это не отрицает тот факт, что на стоимость жизни человека влияют факторы, имеющие неодинаковую величину в разных государствах. К примеру, политическая система, экономическое развитие, уровень верховенства права и социальная защита.

Учитывается также пол, возраст личности, наличие семьи, уровень заработной платы, причины и обстоятельства наступления смерти. В конце концов, в каждом государстве есть свои методы подсчета, в основе которых лежит либо человеческий капитал, либо страховые выплаты, либо даже просто – "готовность платить".

По словам Дениса Малюськи, в 2021 году стоимость среднестатистической жизни украинца на Западе оценивалась в 454 тысячи долларов. Для США этот показатель составляет 4,8 миллиона долларов. А вот в России, несмотря на ее весомый экономический потенциал, среднестатистическая жизнь человека всего на 100 тысяч долларов дороже, чем в Украине – 561 тысяча долларов.

В условиях начала полномасштабного вторжения 28 февраля 2022 года Кабинет Министров Украины принял Постановление №168, согласно которому родственники погибших военнослужащих имеют право на выплату в размере 15 миллионов гривен.

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Несмотря на отсутствие в открытом доступе методологии подсчета этой цифры и критику по поводу ее необоснованности, следует подчеркнуть, что в долларовом эквиваленте (407 тысяч) она не существенно отличается от определенной западными экспертами стоимости среднестатистической жизни украинца, что объясняется условиями вооруженного конфликта, уязвимым положением экономики и инфляцией.

Стоимость среднестатистической жизни гражданского лица

На сегодня не существует единого подхода к подсчету стоимости среднестатистической жизни гражданского лица. Ведущие аналитические центры, осуществляющие оценку нанесенного ущерба имуществу, пока не готовы дать однозначный ответ на то, как оценить нематериальные потери. При этом речь идет не только о жизни, но и о вреде здоровью личности, в частности, ментальной. Адаптировать ли при этом подходы, существующие в национальном законодательстве для мирного времени – дискуссионный вопрос.

Собственные рассуждения нарабатывает академическое сообщество. К примеру, коллектив из исследователей Киевского национального торгово-экономического университета рекомендует брать за основу 18 миллионов гривен как минимальный показатель стоимости среднестатистической жизни.

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В любом случае уже сегодня говорится о минимум 349 миллиардах гривен, которые должны быть возмещены именно Россией в специальном международном компенсационном механизме.

Компенсационный механизм и угрозы стандартизации

12 мая 2023 года Комитет Министров Совета Европы решил создать Расширенное частичное соглашение о Реестре ущерба, нанесенного агрессией России против Украины и устав, которым будет руководствоваться Реестр. 17 мая упомянутый договор был заключен. В этом случае говорится о первом элементе компенсационного механизма, за которым либо последует появление компенсационной комиссии и фонда для выплат, либо нет. Из положительных моментов – Реестр будет фиксировать доказательства и иски о компенсации причиненных индивидам повреждений. Однако методика расчета такой компенсации появится позже.

В этом случае следует упомянуть об опыте других компенсационных механизмов. Учитывая объем исков о возмещении, они в большинстве своем адаптировали стандартизованный подход, где стоимость жизни человека варьировалась в промежутке заранее определенных показателей. Например, Компенсационная комиссия ООН по возмещению ущерба в связи с агрессией Ирака против Кувейта, оценивала жизнь от 2,5 до 5 тысяч долларов.

Среди других доступных механизмов – Европейский суд по правам человека. В последнем решении по межгосударственному делу Грузия против России (II) от 28 апреля 2023 года судьи единогласно постановили выплатить в течение трех месяцев 3 250 000 евро для покрытия нематериального ущерба, причиненного группе из по меньшей мере 50 жертв убийства гражданских лиц в Южной Осетии и в буферной зоне. В пересчете на одного человека получим более 70 тысяч долларов.

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Обе упомянутые суммы значительно ниже стоимости среднестатистической жизни украинца. Поэтому требуется активное участие Украины в разработке подходов к методологии учета международного компенсационного механизма и адвокации со стороны гражданского общества по отражению адекватного экономического эквивалента сверхценной человеческой жизни, унесенной Россией.

Существует взгляд, что расчет стоимости среднестатистической жизни является аморальным и неэтичным, ведь каждый человек – бесценен и не является рыночным товаром. Однако определение такой цифры является положительным обязательством государства в контексте защиты права человека на жизнь, ведь способствует инвестированию в улучшение уровня безопасности, роста стандартов охраны труда, увеличение сумм компенсационных выплат семьям погибшим и активизации усилий по их взысканию с государства-агрессора.

В этом случае по механизму регресса привлекать можно и иностранные государства, что побуждает их охотнее не только замораживать, но и конфисковывать и перепрофилировать российские активы.