А причиной тому стала их цена. Но, справедливости ради, мы не были готовы к такому. Как выяснилось, можно купить яйца по цене, эквивалентной одному доллару в довоенное время.

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Киевляне поражены ценой яиц

Да, у Good Wine появились органические яйца по космической цене. Их элитные куры породы Минорка высиживали на ферме эксклюзивно для сети магазинов. Самых птиц привезли из солнечной Испании.

"Золотые" яйца расфасованы в упаковку по 6 штук. И стоит одна такая – 169 гривен или 281,6 гривны, если говорится о десяти.


Шесть яиц в магазине продают за 169 гривен / Фото placekyiv

Неудивительно, что пользователей сети изрядно озадачила цена этих яиц. Они были максимально щедры на реакцию, выразив предположение, что же так сильно повлияло на цену:

  • "Неправильно породу курочки написали. Должна быть "мажорка";
  • "Так, наверное, петух их снес";
  • "Живу в Испании шестой месяц, таких "золотых" кур, а тем более таких цен – даже у самых дорогих перевозчиков – не видела";
  • "Мы не из простой страны, мы из богатой".

На самом же деле, все было бы хоть немного смешнее, если бы не реалии. Сильно подорожали и обычные яйца. У некоторых производителей стоимость продукции выросла за это время вдвое, а то и больше. И связано это с последствиями полномасштабного вторжения. Враг уничтожил наши птицефабрики, а также нанес немало стресса птицам, которым удалось выжить. Так что последние действительно несутся крайне плохо.

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