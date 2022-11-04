А причиной тому стала их цена. Но, справедливости ради, мы не были готовы к такому. Как выяснилось, можно купить яйца по цене, эквивалентной одному доллару в довоенное время.

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Киевляне поражены ценой яиц

Да, у Good Wine появились органические яйца по космической цене. Их элитные куры породы Минорка высиживали на ферме эксклюзивно для сети магазинов. Самых птиц привезли из солнечной Испании.

"Золотые" яйца расфасованы в упаковку по 6 штук. И стоит одна такая – 169 гривен или 281,6 гривны, если говорится о десяти.



Шесть яиц в магазине продают за 169 гривен / Фото placekyiv

Неудивительно, что пользователей сети изрядно озадачила цена этих яиц. Они были максимально щедры на реакцию, выразив предположение, что же так сильно повлияло на цену:

"Неправильно породу курочки написали. Должна быть "мажорка";

"Так, наверное, петух их снес";

"Живу в Испании шестой месяц, таких "золотых" кур, а тем более таких цен – даже у самых дорогих перевозчиков – не видела";

"Мы не из простой страны, мы из богатой".

На самом же деле, все было бы хоть немного смешнее, если бы не реалии. Сильно подорожали и обычные яйца. У некоторых производителей стоимость продукции выросла за это время вдвое, а то и больше. И связано это с последствиями полномасштабного вторжения. Враг уничтожил наши птицефабрики, а также нанес немало стресса птицам, которым удалось выжить. Так что последние действительно несутся крайне плохо.

Что будет с ценами вскоре

Начнем с прогноза НБУ. В нем отметили, что в ближайшие месяцы цены будут расти высокими темпами. На это влияет увеличение расходов бизнеса, оккупация территорий, усложненная логистика, сокращение поголовья.

Экономический эксперт Олег Пендзина отметил, что нам следует до конца года ожидать подорожания хлеба, круп, молочной и мясной продукции. В то же время следует отметить, что картофель сейчас дешевле, чем до начала войны. Его стоимость начнет расти уже с ноября – декабря.

Между тем в Минагрополитики подписали меморандум с производителями. Он продлится до 31 декабря и будет предусматривать стабилизацию цен на яйца.

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