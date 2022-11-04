А причиною цього стала їхня ціна. Але, задля справедливості, ми не були готові до такого. Як з'ясувалося, можна купити яйця за ціною, еквівалентною одному долару у довоєнний час.

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Кияни вражені ціною яєць

Так, у Good Wine з'явилися органічні яйця з космічною ціною. Їх елітні кури породи Мінорка висиджували на фермі ексклюзивно для мережі крамниць. Самих птахів привезли з сонячної Іспанії.

"Золоті" яйця розфасовані в упаковки по 6 штук. І коштує одна така – 169 гривень або 281,6 гривні, якщо мовиться про десяток.


Шість яєць у магазині продають за 169 гривень / Фото placekyiv

Не дивно, що користувачів мережі неабияк спантеличила ціна цих яєць. Вони були максимально щедрими на реакцію, висловивши припущення, що ж так сильно вплинуло на ціну:

  • "Неправильно породу курочки написали. Має бути "мажорка";
  • "То, напевно, півень їх зніс";
  • "Живу в Іспанії шостий місяць, таких "золотих" курей, а тим більше таких цін – навіть у найдорожчих перевізників – не бачила";
  • "Ми не з простої країни, ми з багатої".

Насправді ж, усе було б бодай на дещицю смішнішим, якби не реалії. Сильно ж здорожчали і звичайні яйця. У деяких виробників вартість продукції зросла за цей час удвічі, а то й більше. І пов'язано це саме з наслідками повномасштабного вторгнення. Ворог понищив наші птахофабрики, а також завдав чимало стресу птахам, яким вдалося вижити. Тож останні дійсно несуться вкрай кепсько.

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