А причиною цього стала їхня ціна. Але, задля справедливості, ми не були готові до такого. Як з'ясувалося, можна купити яйця за ціною, еквівалентною одному долару у довоєнний час.

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Кияни вражені ціною яєць

Так, у Good Wine з'явилися органічні яйця з космічною ціною. Їх елітні кури породи Мінорка висиджували на фермі ексклюзивно для мережі крамниць. Самих птахів привезли з сонячної Іспанії.

"Золоті" яйця розфасовані в упаковки по 6 штук. І коштує одна така – 169 гривень або 281,6 гривні, якщо мовиться про десяток.



Шість яєць у магазині продають за 169 гривень / Фото placekyiv

Не дивно, що користувачів мережі неабияк спантеличила ціна цих яєць. Вони були максимально щедрими на реакцію, висловивши припущення, що ж так сильно вплинуло на ціну:

"Неправильно породу курочки написали. Має бути "мажорка";

"То, напевно, півень їх зніс";

"Живу в Іспанії шостий місяць, таких "золотих" курей, а тим більше таких цін – навіть у найдорожчих перевізників – не бачила";

"Ми не з простої країни, ми з багатої".

Насправді ж, усе було б бодай на дещицю смішнішим, якби не реалії. Сильно ж здорожчали і звичайні яйця. У деяких виробників вартість продукції зросла за цей час удвічі, а то й більше. І пов'язано це саме з наслідками повномасштабного вторгнення. Ворог понищив наші птахофабрики, а також завдав чимало стресу птахам, яким вдалося вижити. Тож останні дійсно несуться вкрай кепсько.

Що буде з цінами невдовзі

Почнімо з прогнозу НБУ. У ньому зауважили, що найближчими місяцями ціни зростатимуть високими темпами. На це впливає збільшення витрат бізнесу, окупація територій, ускладнена логістика, скорочення поголів'я.

Економічний експерт Олег Пендзина зауважив, що нам слід до кінця року очікувати на здорожчання хліба, круп, молочної та м'ясної продукції. Водночас слід зазначити, що нині картопля дешевша, ніж до початку війни. Її вартість почне рости уже з листопада – грудня.

Тим часом у Мінагрополітики підписали меморандум з виробниками. Він триватиме до 31 грудня та передбачатиме стабілізацію цін на яйця.

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