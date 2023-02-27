Воевать еще тяжело, – майор ВСУ сказал, сколько танков осталось у россиян

По данным западных разведок, Россия с начала полномасштабной войны потеряла в Украине половину своего танкового парка. Страна-агрессор действительно понесла большие потери в технике.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, дефицит танков влияет на тактику ведения боя врагом.

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Российские захватчики вынуждены подстраивать свои действия в бою таким образом, чтобы беречь свою военную технику.

Нехватка танков влияет на тактику россиян

Сначала оккупанты посылают в бой людей, что-то вроде разведки. Но по сути это смертники, которых уничтожают ВСУ.

Таким образом россияне обнаруживают, где находятся наши огневые позиции, ведь они постоянно меняются. И уже в тот момент, когда враг знает, где прямо сейчас размещена наша огневая позиция, туда начинает ехать тяжелая техника, в том числе танки,

– объяснил военный аналитик.

Гетьман подчеркнул, что оккупанты не жалеют людей, а берегут свою технику.

Алексей Гетьман рассказал, сколько танков осталось в России: смотрите видео

Сколько танков осталось у оккупантов

По словам майора запаса ВСУ, у страны-агрессора осталось не так много военной техники.

Алексей Гетьман Военный аналитик, майор запаса ВСУ Хотя на сегодняшний день у врага танков пока больше, чем у нас. Мы понимаем, что это старые танки. Многие из них Россия сняла с консервации, стоявшие там по 30 – 50 лет. Но танков еще много – несколько тысяч. Воевать с ними пока трудно.

Однако российская армия постепенно продолжает терять свою технику на поле боя в Украине.

"Мы перебили половину танкового арсенала России"

Военный аналитик отметил, что украинские защитники умело уничтожают технику врага.

"Мы перебили почти половину танкового арсенала России. Речь идет о более чем 3 тысячах уничтоженных нами танков. Правда, наши партнеры останавливаются на цифре 1500 – 1700, потому что они считают уничтоженными только те танки, по которым есть видеофиксация", – рассказал Гетьман.

Однако, по его словам, подбивать танки и одновременно фиксировать этот процесс не всегда удается.

Оккупанты ездят по миру и просят танки

Сейчас противнику очень сложно пополнять свои запасы.

В России сегодня есть возможность производить лишь 900 единиц тяжелой техники в год. Это примерно 450 танков и 450 других бронемашин. Чтобы пополнить свой ресурс, России требуется не менее 15 – 20 лет,

– отметил Гетьман.

Сообщник Владимира Путина в войне против Украины Александр Лукашенко пообещал России предоставить свою технику. Также Лукашенко заявил, что белорусские предприятия смогут производить некоторые виды техники для России. Военный аналитик считает, что это не поможет Москве восстановить ее запасы.

"Хотя у Кремля есть партнеры. Лаос продал россиянам танки Т-34. То есть россияне ездят по всему миру и ищут эти танки", – сказал Гетьман.

Он добавил, что если оккупанты продолжат использовать свою тяжелую технику так, как делают это сейчас, то вообще останутся ни с чем.

Оккупанты врут о своих запасах танков

Российские захватчики рассказывают сказки о том, что у них на стратегических складах есть 15 тысяч танков, которые могут привлечь к войне. Однако, по словам майора запаса ВСУ, оккупанты преувеличивают свои мощности по меньшей мере в 5 раз.

Со своих складов россияне могут привлечь только 3 тысячи танков. И они уже начали это делать,

– подчеркнул Гетьман.

Он напомнил, что еще весной 2022 года в России совершил самоубийство российский офицер, отвечавший за хранение танковой техники. Тогда оказалось, что танки на складах были непригодны для боя. Машины были разукомплектованы, а часть из них вообще не имела двигателей.

"В России разворовали все, что только возможно. А сейчас продолжают лгать миру и прежде всего себе, как они сильны", – сказал военный аналитик.

Он добавил, что российская армия – мощная, но не настолько, как она о себе рассказывает.

Проблемы в российской армии: коротко