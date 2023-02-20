Потери российских танков в войне эквивалентны примерно 16 танковым полкам, – ISW

Россия каждый день теряет на фронте десятки единиц техники. В частности, западные аналитики отмечали, с чем можно сопоставить количество ликвидированных вражеских танков Вооруженными Силами с самого начала полномасштабного наступления.

По состоянию на 19 февраля было известно, что ВСУ отправили на концерт Кобзона, по данным Генштаба, еще 590 оккупантов. Кроме того, враг продолжает нести безумные потери в технике. Собственно, из всех ликвидированных русских танков можно было бы сформировать 16 танковых полков.

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России тяжело восстановить свои боевые мощности

Эксперты констатировали, что врагу сейчас очень трудно восстанавливать свои танковые подразделения. К тому же последние оценки разведки, предоставленные организацией Oryx, подтверждают потери российских танков более чем в 1 000 единиц. Кроме того, известно, что еще 500 единиц техники захватили ВСУ.

Это значит, что Россия потеряла половину своего довоенного танкового парка уже в первый год войны (большой войны – 24 канал). Для восстановления двух танковых полков с нуля нужно около 200 танков, которых Кремль, вероятно, не имеет в достаточных запасах и не сможет быстро изготовить,

– написали в ISW.

Заметим, что речь идет именно о танках Т-72Б и Т-72Б3М. Для формирования одного танкового полка требуется не менее 100 танков.

Потери оккупантов: актуальное

Официальная статистика Генштаба по состоянию на 19 февраля свидетельствует о том, что враг потери танков в 3 раза больше, чем отмечают западные аналитики. Собственно, речь идет о 3310 единицах техники.

Кроме того, в сети активно распространяются кадры работы 93 бригады Вооруженных Сил Холодный Яр. После просмотра этого ролика от Министерства обороны ни у кого не останется сомнений в том, что скоро у России вообще не будет танков.

В то же время мэр Мелитополя в Запорожской области Иван Федоров рассказывал, что враг отправляет в регион подразделения ЧВК "Вагнера" По его словам, скоро "элита" оккупантов будет возвращаться домой назад. Однако уже в чёрных пакетах.

Безумные потери в танковых подразделениях влияют на эффективность, в частности, мотострелковых формирований. Также отсутствие в достаточном количестве восстановленных танковых полков и бригад лишает российские сухопутные силы совершать прорывы на определенных участках фронта.