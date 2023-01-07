Сколько ракет осталось у России: новые данные от Резникова, которые могут удивить

Российские оккупанты с начала полномасштабной войны не прекращают обстреливать мирные украинские города. Министр обороны Алексей Резников обнародовал новые данные об остатке ракет у врага.

По его информации, по состоянию на 3 января у России есть 19% стратегических высокоточных ракет, около 78% тактических ракет и 12% иранских дронов. В частности, у захватчиков осталось 9% "Калибров" и 11% баллистических ракет "Искандер".

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Сколько у России ракет

Резников 6 января опубликовал инфографику, на которой видно, сколько у России еще осталось ракет.

Формула безопасности: Ракетная мощь "второй армии мира" обратно пропорциональна строгости соблюдения санкций, помноженная на мощность украинской противовоздушной обороны,

– написал министр.

Согласно данным от Резникова, до полномасштабного вторжения у России было:

900 баллистических ракет типа "Искандер",

500 крылатых ракет морского базирования "Калибр",

444 ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555.

Кроме того, оккупанты продолжали производить ракетное вооружение. По состоянию на 3 января у них осталось:

144 ракеты типа "Искандер",

59 "Калибров" – 9% от количества по состоянию на 24 февраля с учетом 150 единиц, которые Россия изготовила в течение войны,

118 ракет Х-101/Х-555.

То есть у россиян осталось всего 19% стратегических высокоточных ракет.



Количество ракет, которые имеет Россия по состоянию на 3 января / Фото Алексея Резникова

Тактического ракетного вооружения, в частности, 3М-55 Оникс, С-300, Х-29, Россия имеет 7310 единиц – 78% от количества на начало войны против Украины и с учетом ракет, изготовленных после февраля.

Также у оккупантов осталось лишь 12% иранских дронов-камикадзе типа Shahed. У России было 750 таких беспилотников. На начало января их осталось 90.

Общие потери России в войне

Российская оккупационная армия за время полномасштабной войны в Украине потеряла более 110 тысяч своих бойцов. Кроме того, украинские защитники успешно уничтожают технику врага. По состоянию на утро 6 января они испепелили: