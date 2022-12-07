Насильственная депортация: скольких украинцев Россия лишила дома

Россия могла депортировать миллионов граждан Украины с временно оккупированных территорий, но официально подтвержденных из них около 15 тысяч, поиск ведется постоянно.

Об этом 24 каналу рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, ведомство обрабатывает информацию СМИ о вывозе украинцев, но согласно соглашению с Международным комитетом Красного Креста и ООН Министерство может подтверждать информацию только после полной фиксации таких случаев согласно своим процедурам.

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Несмотря на отсутствие официальной информации о вывозе украинцев именно в Чечню, Ирина Верещук подтвердила, что насильственный вывоз украинских детей в Россию продолжается.

Сколько украинцев депортировано в Россию

По словам министра, по состоянию на начало декабря 2022 года в Россию вывезено 2156 детей-сирот с временно оккупированных территорий. В общей сложности зафиксировано более 15 тысяч депортированных граждан Украины.

Это то, что мы можем доказать и знаем откуда было депортировано, куда было перемещено и где человек находится,

– отметила Верещук.

Сколько удалось вернуть

Украине удалось вернуть 106 детей , но точного количества взрослых граждан, которых удалось вернуть из России, нет, поскольку государство помогает координацией и восстановлением документов, но дальше люди уже самостоятельно едут, куда есть возможность и не сообщают о своем местонахождении.

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Ирина Верещук также отметила, что Украина апеллирует к международным организациям по влиянию на Россию, чтобы предоставила списки лиц граждан Украины, которые находятся на ее территории.

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