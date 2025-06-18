Эскалация на Ближнем Востоке: сколько украинцев захотели покинуть Иран и Израиль

С началом ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, по поручению главы МИД Украины Андрея Сибиги дипломатическая служба проводит круглосуточный мониторинг ситуации с безопасностью и обращений граждан Украины, которые изъявляют желание выехать в более безопасные регионы или вернуться на Родину. Эвакуированы уже ряд граждан.

Сообщили в комментарии 24 Каналу в МИД Украины.

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Сколько украинцев хотят покинуть Иран и Израиль

Дипломаты посольства Украины в Израиле эвакуировали уже ряд украинцев, которые срочно в этом нуждались.

По состоянию на утро 18 июня на горячую линию посольства Украины в Израиле поступило всего более 400 обращений от граждан Украины, которые получили от консулов разъяснения относительно возможных путей эвакуации.

Также посольство собирает эвакуационный список граждан, а все необходимые инструкции размещены на ресурсах диппредставительства.

По состоянию на утро 18 июня намерение покинуть Израиль при содействии посольства подтвердили 293 гражданина Украины. В то же время желание покинуть Иран изъявили 85 граждан, а также 10 иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное место жительства в Украине.

Департамент консульской службы МИД и посольства Украины в Израиле и Иране прорабатывают ряд путей эвакуации граждан, как отдельными рейсами, так и совместно с партнерами. Также дипломаты продолжают уточнения данных граждан и решения организационных вопросов.

Посольства Украины в Израиле и Иране продолжают мониторинг ситуации и оказание консульской помощи гражданам Украины.

Напомним, что в результате удара Ирана по дому в Бат-Яме погибли пятеро украинцев. Среди них – трое детей.