Повідомили у коментарі 24 Каналу в МЗС України.

Дивіться також Велика війна на Близькому Сході: як конфлікт Ізраїлю з Іраном негативно впливає на Україну

Скільки українців хочуть покинути Іран та Ізраїль

Дипломати посольства України в Ізраїлі евакуювали вже низку українців, які нагально цього потребували.

Станом на ранок 18 червня на гарячу лінію посольства України в Ізраїлі надійшло загалом понад 400 звернень від громадян України, які отримали від консулів роз'яснення щодо можливих шляхів евакуації.

Також посольство збирає евакуаційний список громадян, а всі необхідні інструкції розміщені на ресурсах дипустанови.

Станом на ранок 18 червня намір залишити Ізраїль за сприяння посольства підтвердили 293 громадянина України. Водночас бажання покинути Іран виявили 85 громадян, а також 10 іноземців, які мають дозвіл на постійне місце проживання в Україні.

Департамент консульської служби МЗС і посольства України в Ізраїлі та Ірані опрацьовують низку шляхів евакуації громадян, як окремими рейсами, так і спільно з партнерами. Також дипломати продовжують уточнення даних громадян та розв'язання організаційних питань.

Посольства України в Ізраїлі та Ірані продовжують моніторинг ситуації та надання консульської допомоги громадянам України.

Нагадаємо, що внаслідок удару Ірану по будинку в Бат-Ямі загинули п'ятеро українців. Серед них – троє дітей.