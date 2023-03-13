Даже если война будет дольше: две трети украинцев хотят освобождения всей Украины
68% украинцев хотят, чтобы все территории Украины, в частности Крыма, были освобождены. Для этого наш народ готов даже к длительной войне.
Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии. Его провели с 22 февраля по 6 марта.
Обратите внимание За прошлый год увеличилось количество людей, говорящих на украинском в повседневной жизни
Результаты опроса украинцев
Так, 68% украинцев считают, что наше государство должно пытаться освободить всю территорию, в том числе Крым, даже если будет риск уменьшения поддержки Запада и риск продолжительной войны.
24% считают, что в обмен на освобождение и защиту всех территорий с Донбассом (без Крыма), Украина может воздержаться от военных действий в Крыму. Еще 8% опрошенных затруднились ответить на вопрос.
Результаты опроса / Киевский международный институт социологии
Социологи говорят, что большинство настаивают на освобождении всех территорий Украины, в частности Крыма, во всех регионах Украины.
Результаты опроса / Киевский международный институт социологии
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