Из плена удалось вернуть уже почти 600 человек: сто из них – мирные

Украина вернула из российского плена почти 600 человек, среди которых 53 ребенка. Львиная доля военнопленных – украинские защитники.

Об этом рассказал руководитель Национального информбюро Александр Смирнов. Он отметил, что точной цифры депортированных нет.

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По его словам, Украина по состоянию на данный момент освободила из плена почти 600 человек – это почти 100 гражданских и остальные военные.

Что касается депортированных, то с одной стороны цифры очень ужасающие, с другой стороны, нет точных цифр, потому что у нас нет доступа к территории агрессора, соответственно, есть цифры, которые сообщает сам агрессор – это более 3 миллионов принудительно депортированных людей, из них примерно 600 тысяч детей,

– заметил Смирнов.

Возвращение людей на территорию Украины происходит очень сложно.

"Мы также собираем данные и верифицируем людей – это более 30 тысяч взрослых и почти 7300 детишек. Люди сами выбираются с территории государства-агрессора или есть люди, которые связываются с Министерством по реинтеграции и это индивидуальный возврат детей. Сейчас есть 53 ребенка, которых вернули", – добавил Смирнов.

Заметим, что последний обмен пленниками состоялся недавно – 2 сентября. Тогда домой вернулись еще 14 защитников. Среди них:

10 защитников из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР),

еще четверо вернувшихся воинов из 30 ОМБР.

Сообщается, что обмен военнопленными между Украиной и россией состоялся в Донецкой области.

Украина возвращает домой не только живых бойцов, но и забирает тела своих героев

Украина работает над возвращением тел погибших воинов. В июле Украине удалось вернуть тела еще 45 защитников. Сообщалось, что Украина уже получила более 400 тел военнослужащих в рамках обменов с россией, преимущественно погибших на "Азовстали". Большинство тел уже опознано.

Украинские защитники, которых удалось освободить из плена, рассказывают жуткие истории об издевательствах со стороны россиян. В частности, вернувшийся из плена защитник "Азовстали" Владислав Жаворонок раскрыл подробности пыток. Также о пытках рассказывал защитник Мариуполя Денис Чепурко.

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