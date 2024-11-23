Сколько украинцев вернули из плена, а сколько еще в неволе: что говорят в ГУР

Тысячи украинцев до сих пор удерживаются Россией в качестве заложников. Среди них – как военные, так и гражданские, похищенные и задержанные без всяких оснований.

Украина уже вернула домой около четырех тысяч своих граждан, которые находились в российском плену. Однако в неволе все еще остаются тысячи людей: как военные, так и гражданские. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова.

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Что известно о пленных украинцах

К сожалению, о тысячах других пока идет речь, и за них надо бороться, и за военных, и за гражданских. Гражданские – это отдельный большой блок, здесь даже международное гуманитарное право не всегда дает ответы на вопросы,

– отметил представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что ситуация, когда тысячи гражданских людей в Европе похищаются, удерживаются силой и вывозятся на чужую территорию, казалась бы невозможной в современном мире. Однако Россия продолжает использовать такие методы, нарушая все возможные нормы права.

Обратите внимание! Украинцев задерживают без каких-либо юридических оснований, а часто даже без имитации соблюдения российского законодательства. Это прямое возвращение к практикам средневековья, которые, по словам Юсова, имеют массовый характер. Особенно это чувствуется в попытках уничтожения украинской культуры и национальной идентичности.

Юсов добавил, что возвращение каждого гражданина остается одним из ключевых приоритетов для Украины, и призвал международное сообщество не оставаться в стороне от этой проблемы.