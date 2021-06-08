Зеленский – лидер президентского рейтинга

Если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то более 27% избирателей отдали бы свои голоса за действующего главу государства Владимира Зеленского. На втором и третьем местах – Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, которая вытеснила Юрия Бойко.

Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии. Проводили его 27 мая – 1 июня 2021 года.

Кстати У Зеленского до сих пор не появились новые конкуренты, – Казанский о президентских рейтингах

По сравнению с майским опросом соцгруппы "Рейтинг" поддержка действующего главы государства уменьшилась. У ближайших конкурентов ситуация тоже изменилась: у Петра Порошенко вырос рейтинг, а Юрий Бойко, который был третьим, опустился на 5 место – его обошли Игорь Смешко и Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" поднялась на 3 место.

Новый президентский рейтинг:

Владимир Зеленский – 27,3%

Петр Порошенко – 14,6%

Юлия Тимошенко – 11,9%

Игорь Смешко – 9,5%

Юрий Бойко – 9,2%

Евгений Мураев – 5,7%

Владимир Гройсман – 4,6%

Виктор Медведчук – 4,3%

Олег Ляшко – 3,8%

Дмитрий Разумков – 3,1%

Виталий Кличко – 1,8%

Олег Тягнибок – 1,7%,

Кира Рудик – 0,8%,

Другой кандидат – 1,8%



Кого украинцы хотели бы видеть президентом / Инфографика 24 канала

Что известно о социологическом исследовании Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Предыдущий президентский рейтинг в мае

Владимир Зеленский – 30,2%

Петр Порошенко – 12,8%

Юрий Бойко – 11,9%,

Юлия Тимошенко – 11,1%,

Игорь Смешко – 7,6%,

Евгений Мураев – 5,1%,

Владимир Гройсман – 4,8%,

Андрей Садовый – 3,4%,

Олег Ляшко – 3,0%,

Виталий Кличко – 2,4%

Арсений Яценюк – 1,9%,

Олег Тягнибок – 1,6%,

Кира Рудик – 0,1%,

Другой кандидат – 4,1%

Респондентам также задавался вопрос, поддерживают ли они баллотирование Владимира Зеленского на второй срок. В целом, 37% респондентов поддерживают, а 54,5% – не поддерживают.

Таковы результаты опроса соцгруппы "Рейтинг". Проводили его 16 – 18 мая 2021 года.

Если бы во второй тур тогда вышли Зеленский и Порошенко, то 68% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 32% – проголосовали за Порошенко.



Предыдущий президентский рейтинг / Инфографика 24 канала