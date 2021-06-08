Зеленский – лидер президентского рейтинга

Если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то более 27% избирателей отдали бы свои голоса за действующего главу государства Владимира Зеленского. На втором и третьем местах – Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, которая вытеснила Юрия Бойко.
Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии. Проводили его 27 мая – 1 июня 2021 года.
Кстати У Зеленского до сих пор не появились новые конкуренты, – Казанский о президентских рейтингах
По сравнению с майским опросом соцгруппы "Рейтинг" поддержка действующего главы государства уменьшилась. У ближайших конкурентов ситуация тоже изменилась: у Петра Порошенко вырос рейтинг, а Юрий Бойко, который был третьим, опустился на 5 место – его обошли Игорь Смешко и Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" поднялась на 3 место.
Новый президентский рейтинг:
- Владимир Зеленский – 27,3%
- Петр Порошенко – 14,6%
- Юлия Тимошенко – 11,9%
- Игорь Смешко – 9,5%
- Юрий Бойко – 9,2%
- Евгений Мураев – 5,7%
- Владимир Гройсман – 4,6%
- Виктор Медведчук – 4,3%
- Олег Ляшко – 3,8%
- Дмитрий Разумков – 3,1%
- Виталий Кличко – 1,8%
- Олег Тягнибок – 1,7%,
- Кира Рудик – 0,8%,
- Другой кандидат – 1,8%
Кого украинцы хотели бы видеть президентом / Инфографика 24 канала
Что известно о социологическом исследовании
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI.
На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.
Предыдущий президентский рейтинг в мае
- Владимир Зеленский – 30,2%
- Петр Порошенко – 12,8%
- Юрий Бойко – 11,9%,
- Юлия Тимошенко – 11,1%,
- Игорь Смешко – 7,6%,
- Евгений Мураев – 5,1%,
- Владимир Гройсман – 4,8%,
- Андрей Садовый – 3,4%,
- Олег Ляшко – 3,0%,
- Виталий Кличко – 2,4%
- Арсений Яценюк – 1,9%,
- Олег Тягнибок – 1,6%,
- Кира Рудик – 0,1%,
- Другой кандидат – 4,1%
Таковы результаты опроса соцгруппы "Рейтинг". Проводили его 16 – 18 мая 2021 года.Какова ситуация со вторым туром? Если бы во второй тур тогда вышли Зеленский и Порошенко, то 68% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 32% – проголосовали за Порошенко.