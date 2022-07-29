Уже более 9,5 миллионов украинцев выехали заграницу с конца февраля, – ООН

Из-за полномасштабной войны России с Украиной, миллионы наших граждан покинули свои дома. По данным ООН, количество выехавших за границу с начала российского вторжения составляет более 9,5 миллиона человек.

Об этом заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло во время заседания Совбеза, сообщает 24 канал. По подсчетам организации, около 3,8 миллионов наших граждан в течение 5 месяцев вернулись в Украину.

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Впереди зима, вызывающая беспокойство

Дикарло отметила, что приближение зимы вызывает беспокойство, поскольку нет гарантий относительно того, будут ли все украинцы обеспечены теплом, крышей над головой и медицинской помощью.

Заместитель генсека ООН отметила, что для решения вопросов, связанных с теплоснабжением, жильем и медицинской помощью, гуманитарное сообщество сосредотачивается на укреплении местных и национальных систем обеспечения жилья, соцзащиты и экономического охвата.

Жителей Донбасса готовятся эвакуировать из-за новой угрозы

Из-за боевых действий в Донецкой области отсутствует газоснабжение, соответственно есть угрозы для местного населения на время осени – зимы, поскольку будет отсутствовать теплоснабжение.

Поэтому министр реинтеграции Ирина Верещук сообщила о подготовке к эвакуации жителей области в центральные и западные регионы.

Министр пояснила, что если не эвакуируетесь с Донецкой области, когда это возможно, потом есть риск оказаться не только без электричества и воды, то есть без тепла, но еще и без связи, лекарств, пищи и под обстрелами.

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