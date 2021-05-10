Ежегодно украинцы отдают из своих карманов деньги для олигархов, в частности на ремонт их электросетей. Почти все облэнерго богачи приобрели у государства за бесценок, годами зарабатывали на них и хотят реконструировать за чужой счет.

Игорь и Григорий Суркисы находятся на 41 строчке у Forbes. Их состояние составляет 260 миллионов долларов.

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Константин Григоришин – №37 в перечне. Его богатство составляет 275 миллионов долларов. Игорь Коломойский – четвертый в списке. Его состояние достигло в 1,8 миллиарда долларов.

Первый в перечне – олигарх Ринат Ахметов. Он имеет 7,6 миллиарда долларов. Еще в рейтинге находятся Петр Порошенко и Виктор Медведчук.

Есть 2 действительности: виртуальная и реальная. В первой обещают меньшие платежки, а в другой – вводят новый тариф на электричество, который надо не заметить.

Энергосистему, а, точнее, облэнерго (это все электросети), за копейки продавали и продают олигархам. Они не слишком вкладывались в ремонт этих сетей, не тратили свои деньги. А после лет эксплуатации, когда сети свелись на ничто, "продавили" создание нового тарифа им на ремонт.

Этот тариф трудно заметить, потому что его ввели не для населения, а для бизнеса. Это в целом неправильная ситуация, но самое главное "намахалово" в разнице между тем, как оценивали энергосистемы когда покупали их у государства и как их оценили, когда надо стянуть деньги на ремонт.

Деньги на дома Ахметова – по энергетике

Расследователи Bihus.Info вытащили эксклюзивные документы с ценами облэнерго и подсчитали цифры. У семьи Ахметова есть новый дом в Швейцарии.



Новый дом семьи Ахметова / Спутниковая фотография

О нем ничего неизвестно, кроме того, что помещение якобы купил сын Ахметова. В то же время он стоит 2 миллиарда гривен.

Ахметов пополнил коллекцию, где уже была одна из самых дорогих в мире вилл – во Франции, не намного более дешевой квартирой в Лондоне. Также он имеет имение под Киевом.



Особняк Ахметова под Киевом / Фото Bihus.Info

Деньги на эти дома Ахметов получает из украинской экономики, в основном – энергетики. Новый дом Ахметова стоит примерно 2 миллиарда гривен. По стечению обстоятельств в 2021 году украинцы доплатят ДТЭКу примерно 2,5 миллиарда гривен за электроэнергию.

Формально не для того, чтобы компенсировать новый дом, а чтобы ДТЭК отремонтировал свои электросети, ведь у самого Ахметова денег на ремонт якобы нет.

Мы будем платить за ремонт электросетей Ахметова, потому что у него пролоббировали эту доплату на государственном уровне. Государство внедрило так называемый дополнительный RAB-тариф.

Справка. RAB-тариф – это регулируемая база инвестированного капитала. Это распространенный метод тарифообразования, который позволяет развивать и модернизировать инфраструктуру.

Такие доплаты получит не только Ахметов. У всех владельцев электросетей вроде бы нет денег на ремонт: у Суркисов, Коломойского, Григоришина.

Что означает RAB-тариф

Например, стоимость интернета от "Укртелекома" с нового 2021 года выросла на 30 – 50 гривен. Это-последствия RAB-тарифа.

По словам рекламного директора компании "Укртелеком" Михаила Шутанова, электроэнергия, топливо, зарплата – этот комплекс факторов влияет на увеличение себестоимости и в частности на необходимость увеличения фиксированных цен на интернет.

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С 1 июля 2021 года в компании вырастет и цена на связь по "городскому телефону". И здесь среди причин тоже упоминали цену на электроэнергию. До сих пор государству не удалось отсудить "Укртелеком" у олигарха, и тот находится под его контролем.

Услуги от Ахметова подорожают из-за роста тарифа для олигарха. Но такая ситуация ждет и все другие товары и услуги. Платежку на электроэнергию условно можно разделить на 3 части:

стоимость самой электроэнергии – большая часть платежки;

стоимость доставки от электростанции до облэнерго – 10%;

ее доставка от облэнерго до дома, школы, магазина – 20%. Такая сумма выросла на треть, а платежка в целом – на 10%.

Вот это подорожание и есть RAB-тариф. Весь бизнес должен теперь платить больше частным облэнерго, чтобы их отремонтировать.



RAB-тариф – это подорожание / Фото Pixabay

Вы платите за соответствующий тариф, когда выходите за порог квартиры, например, в кофейню или магазин. Ведь бизнес, чтобы оставаться "на плаву" должен поднять цены на кофе, пирожные, мясо, хлеб, соки и тому подобное. Потому что именно он за ремонт электросетей олигархов и заплатит.

Так же и швейные или мебельные фабрики, молочные фермы. Их продукция тоже подорожала или еще подорожает из-за новых цен на электричество.

Зачем власти ввели дополнительный тариф

Власти ввели дополнительный тариф, потому что за последние 20 лет частные владельцы облэнерго (в основном олигархи) и государственные собственники (в основном подконтрольные олигархам) "износили энергетическую систему до дыр".

Ее нужно реставрировать и обновлять, ведь не будет сетей, не будет света. За свои деньги олигархи это делать не собираются. Поэтому государство разрешило повысить платежки примерно на 10%.

Чиновники решили, что RAB-тариф посчитают от стоимости облэнерго. То есть берут стоимость всей региональной электросети, высчитывают 3% этой стоимости и повышают тариф на столько, чтобы каждый год эти дополнительные 3% олигархам набегали.

Как определить стоимость облэнерго

Чтобы определить стоимость облэнерго, логично якобы взять ту сумму, за которую олигархи их скупали. Но это не так, потому что они скупали их за недорого, а в ситуации с тарифом – чем выше оценка, тем больше эти 3%.

Поэтому чиновники переоценили олигархические облэнерго по своей методике и вышли колоссальные суммы: 3% из них – дополнительные примерно 7 миллиардов гривен ежегодно для конкретных людей.

Новая оценка так отличается от цен, за которые облэнерго покупали, что кое-кто из них благодаря RAB-тарифу просто вернет себе полную стоимость своего облэнерго еще до конца лета 2021 года.

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Нардеп 8-го созыва, которая была в комиссии по приватизации Фонда государственного имущества Украины Виктория Войцицкая заметила, что специальная комиссия по приватизации заслушала вопрос об энергетических объектах.

"Есть соответствующие материалы, в том числе и по облэнерго, которые фактически украли через специальные решения Кабинета Министров. Создавались условия, при которых только конкретные олигархи могли участвовать в приватизации", – отметила Войцицкий.

Коломойский контролирует 5 облэнерго

Игорь Коломойский частично или полностью контролирует 5 облэнерго. 77% "Полтаваоблэнерго" постепенно выкупили – за 230 миллионов гривен. На момент покупки – это 38 миллионов долларов. Летом 2020 года за эту сумму продали отель "Днепр".

Если доля в 77% стоит 38 миллионов долларов, то полностью "Полтаваоблэнерго" во время продажи оценили в 50. Но когда начала идти речь о дополнительном тарифе, который должен составлять 3% от стоимости компании, то "Полтаваоблэнерго" уже оценили в 400 миллионов долларов, то есть в 8 раз дороже, чем государство когда-то получило.

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Коломойский скупил недвижимость во многих странах мира вместо инвестиций в реставрацию электросетей. Теперь за реставрацию будут платить украинцы. В США хотят конфисковать дома Коломойского из-за махинаций с "Приватбанком".



Коломойский имеет 5 облэнерго / Фото TASS

А в Украине мы продолжим подбрасывать олигарху по 3% от 400 миллионов – по 12 миллионов долларов в год. Единственная хорошая новость – не в 2021 году, потому что Коломойский не успел оформить документы.

Суркисы контролируют 2 облэнерго

А партнеры Коломойского братья Суркисы – успели подать. Они контролируют 2 облэнерго:

"Прикарпатье";

"Львов".

И у них, конечно, тоже нет денег на их ремонт. То есть 37 миллионов гривен в год, чтобы нанять для "Динамо" Мирча Луческу нашли, а на реставрацию электросетей – нет. Мы платим им дополнительно примерно 30 миллионов долларов каждый год.

"Прикарпатьеоблэнерго" в свое время купили у государства за 16 миллионов долларов. "Страшные деньги" – зарплата Луческу за 10 лет. Посчитаем в Луческах.

Неплохое капиталовложение олигархов

Итак, купили за 10 годовых Лучесок, а когда пошли на возмещение, то государство оценило "Прикарпатьеоблэнерго" в 270 годовых Лучесок. То есть только за чуть более года компенсаций по новой оценке Суркисы полностью отобьют стоимость, за которую покупали облэнерго.

Их "Львовоблэнерго" государство когда-то продало. Но это не существенно, ведь сейчас компанию оценили в 12 раз дороже.

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"Достаточно выгодные цены для олигархов и влияние на политику тарифов делали этот бизнес, мягко говоря, достаточно приятным", – рассказал экономист, бывший заместитель министра экономики Украины Максим Нефедов.

Кстати, партнер Суркисов в этих "облах" – Медведчук. Части оффшоров записаны на его жену Оксану Марченко. Им тоже какая-нибудь "копеечка перепадет". Все ее компании сейчас под санкциями, а вот их "облы" получают RAB-тариф.



Братья Суркисы контролируют 2 "обла" / Фото "Главком"

Облэнерго для "ОПЗЖ"

Фирме, которую связывают с депутатом медведчуковской "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрием Бойко, принадлежит "Волыньоблэнерго". А "Закарпатье" – его коллеге по партии и сестре бизнес-партнера Юлии Левочкиной. В Forbes их нет, но судя по автопарку, и они не очень бедствуют.

"Волыньоблэнерго" перешла от государства в частные руки за 58 миллионов долларов, а теперь его полную стоимость государство оценило в 3,5 раза дороже. А "Закарпатье" оценили в 7 раз дороже, чем во время продажи.

Деньги украинцев получает Григоришин

Константин Григоришин – это российский олигарх, которому Петр Порошенко дал украинский паспорт. Он нашел 25 миллионов долларов и создал "Международную лигу плавания" для своего сына.

"Лигу плавания" финансирует Григоришин, также он контролирует 4 облэнерго. А их ремонт профинансируют украинцы. За Черниговское облэнерго государство получило 34 миллиона долларов. А чтобы начислить RAB-тариф, его переоценили всемеро дороже. В Сумах облэнерго оценили примерно в 15 миллионов долларов во время продажи.



Григоришин тоже имеет свои "облы" в Украине / Фото "Украинской правды"

"Говорить о рыночных ценах можно тогда, когда есть рынок, прозрачные процедуры, какие-то конкурсы. Эти цифры отличаются от тех, какими они были бы, если их оценить по ценам рынка", – отметил руководитель компании в сфере проектирования и строительства в энергетике Виктор Куртев.

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Григоришин благодаря RAB-тарифу отобьет сумму, уплаченную государству за половину этого облэнерго, уже до конца 2021 года. Луганское облэнерго при покупке у государства оценили в 26 миллионов, переоценили в семь раз дороже. Но тариф на него не начислили из-за долгов перед государством, поэтому в этом случае это не так важно.

"Винницаоблэнерго" Григоришин делит с людьми из орбиты Порошенко. Последний получил контроль над долей в "учет" уже при президентстве. "Винницаоблэнерго" владельцам от государства досталась почти в десять раз дешевле, чем ее оценили сейчас. Ее стоимость можно будет отбить за менее чем 4 года.

Отметим! В целом за все свои "облы" Григоришин будет получать от украинцев дополнительно ежегодно примерно 30 миллионов долларов.

Российские олигархи имеют 5 "облов" в Украине

Пятью "обломами" в Украине до сих пор владеет компания, которую приписывают трем российским олигархам, один из которых – депутат Госдумы нескольких созывов – Александр Бабаков.

Он, кстати, попал под санкции и в Украине, и США и Евросоюзе, потому что голосовал за оккупацию Крыма. Большинство облэнерго компания скупила до войны, но, например, в "Черновцыоблэнерго" контрольный пакет получили в 2017 году.

Итак, их "ВС Энерджи" владеет пятью "облами" в Украине. Все они совокупно перешли от государства не более, чем за 150 миллионов долларов. Сейчас их компании оценили в более 1,5 миллиарда долларов – в десять раз дороже.

Одна отдельно взятая любая их компания сейчас оценена минимум в 1,5 раза дороже, чем при покупке все 5. Они тоже получили RAB-тариф. Благодаря ему могут за неполные 3 года отбить цену, которую государство получило за все эти облэнерго.

После начала войны законодательно разрешили разрывать соглашения в энергетике с россиянами. Но "ВС Энерджи" по документам принадлежит европейцам.

Главный "немонополист в энергетике" – Ахметов

Ахметов – главный "немонополист в энергетике". За 5 его "облов" государство получило меньше, чем он заплатил за квартиру в Лондоне и виллу во Франции.

Самое интересное то, что акции "Киевэнерго" 4 года назад олигарх покупал вчетверо дешевле, чем их оценили сейчас, чтобы выплачивать ему оттуда RAB-тариф. Акции Донецкого "обла" тогда же Ахметов купил в 16 раз дешевле, чем их оценили сегодня.

Государство продавало олигархам имущество по сниженным ценам

"Днепрооблэнерго" досталась Ахметову в 4 раза дешевле. "Киевоблэнерго" в частные руки перешло более чем в 10 раз дешевле. За все облэнерго он в 2021 году получит примерно 2,5 миллиарда гривен. Равно как и все последующие годы.

Возникает вопрос, может, владельцы облэнерго не только выводили деньги за границу на новые игрушки, но и вкладывались в свой энергобизнес и за эти годы компании действительно подорожали в разы.

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Но по крайней мере Нацкомиссия по энергетике о случаях вложения собственных денег олигархов в их "облы" ничего не знает. Это следует из ответа комиссии, который она направила расследователям.

"Информация об инвестировании собственных средств (нетарифных источников) вне ИП (инвестиционной программы) в НКРЭКУ отсутствует", – говорится в сообщении. Все, что они вкладывали и будут вкладывать деньги потребителей электричества – украинцев.

RAB-тариф по-максимуму

То, что государство продавало олигархам имущество по заниженным ценам, очевидно. Но по наблюдениям расследователей Фонд госимущества не только тогда занизил стоимость облэнерго. Вероятно, они завышают цену и сейчас – для того, чтобы олигархи получили RAB-тариф по-максимуму.

Сейчас облэнерго оценивали по методике 2016 года. Ее создали в Нацкомиссии энергетики под руководством Дмитрия Вовка. Он подал в Фонд госимущества расценки на оборудование, из которого состоят облэнерго. Фонд тогда утвердил методологию расчетов.



Дмитрий Вовк имеет свою методику / Фото "Радио Свободы"

Основное самое дорогое оборудование облэнерго – это трансформаторы. Из собственных источников расследователям удалось получить налоговую отчетность Запорожского трансформаторного завода. Оказалось, что основное оборудование у них стоит значительно дешевле, чем чиновники написали в методологию.

Особенности методики Вовка

То, что завод продавал по 6 миллионов гривен с НДС, в методичку вписывали по 11,5. То, что завод оценивал в 9,5 – там по 15, а то, что в реальности стоит 15 – в методологии аж по 26. С более дешевым оборудованием тенденция сохраняется. То, что цифры "сильно дутые", публично подтвердили и эксперты.

Также в методологии есть такая графа как "другие расходы", где миллионы гривен указаны за непонятно что. Методика Вовка – это сплошной парадокс. Ведь согласно ей стоимость компаний выросла в несколько, а то и в десяток раз. В то же время сами облэнерго заявляют о катастрофической изношенности.

То есть олигархи скупили облэнерго за копейки, годами "высасывали" из них ресурсы, довели их до износа более половины сетей. И в результате выдавили повышение тарифов.

Лоббизм от людей Ахметова

А украинский RAB-тариф – это лоббизм от людей Ахметова. Активно продвигать дополнительный тариф начали в 2016 году из-за уже Вовка. Тогда и утвердили методологию с "космическими" ценами.

Тогда внедрение RAB-тарифа остановили депутаты. Однако с приходом новой Верховной Рады Ахметов получил в ней под сотню нардепов, а еще – лояльного премьер-министра и профильного министра энергетики. Все они начали лоббировать установку RAB-тарифа.

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О том, что сети разваливаются, у Ахметова начали говорить еще в 2016 году. А в 2019 году купили еще 2 облэнерго, на которые у него тоже нет денег, чтобы отремонтировать.

В Украине еще остались государственные облэнерго. Все государственные облэнерго оценили дешевле, кое-где вдвое дешевле, чем олигархические аналогичной мощности. Их ведь тоже скоро будут продавать. Поэтому оценивать их дорого – рановато: продадут – переоценят.