Щороку українці віддають зі своїх кишень гроші для олігархів, зокрема на ремонт їхніх електромереж. Майже всі обленерго багатії придбали у держави за безцінь, роками заробляли на них і хочуть реконструювати за чужі гроші.

Ігор і Григорій Суркіси перебувають на 41 сходинці у Forbes. Їхні статки становлять 260 мільйонів доларів.

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Костянтин Григоришин – №37 у переліку. Його багатство нараховує 275 мільйонів доларів. Ігор Коломойський – четвертий у списку. Його статки сягнули у 1,8 мільярда доларів.

Перший в переліку – олігарх Рінат Ахметов. Він має 7,6 мільярда доларів. Ще у рейтингу перебувають Петро Порошенко і Віктор Медведчук.

Є 2 дійсності: віртуальна і реальна. В першій обіцяють менші платіжки, а в іншій – вводять новий тариф на електрику, який треба не помітити.

Енергосистему, а, точніше, обленерго (це всі електромережі), за копійки продавали і продають олігархам. Вони не надто вкладались у ремонт цих мереж, не витрачали свої гроші. А після років експлуатації, коли мережі звелись на ніщо, "протисли" створення нового тарифу їм на ремонт.

Цей тариф важко помітити, тому що його ввели не для населення, а для бізнесу. Це загалом неправильна ситуація, але найголовніше "намахалово" в різниці між тим, як оцінювали енергосистеми коли купували їх в держави та як їх оцінили, коли треба стягти гроші на ремонт.

Гроші на будинки Ахметова – з енергетики

Розслідувачі Bihus.Info витягли ексклюзивні документи з цінами обленерго і підрахували цифри. В родини Ахметова є новий будинок у Швейцарії.



Новий будинок родини Ахметова / Супутникова світлина

Про нього нічого невідомо, окрім того, що приміщення нібито купив син Ахметова. Водночас він коштує 2 мільярди гривень.

Ахметов поповнив колекцію, де вже була одна з найдорожчих у світі вілл – у Франції, не набагато дешевшою квартирою в Лондоні. Також він має маєток під Києвом.



Маєток Ахметова під Києвом / Фото Bihus.Info

Гроші на ці будинки Ахметов отримує з української економіки, в основному – енергетики. Новий будинок Ахметова коштує приблизно 2 мільярди гривень. За збігом обставин у 2021 році українці доплатять ДТЕКу приблизно 2,5 мільярди гривень за електроенергію.

Формально не для того, щоб компенсувати новий будинок, а щоб ДТЕК відремонтував свої електромережі, адже в самого Ахметова грошей на ремонт нібито немає.

Ми платитимемо за ремонт електромереж Ахметова, бо в нього пролобіювали цю доплату на державному рівні. Держава впровадила так званий додатковий RAB-тариф.

Довідка. RAB-тариф – це регульована база інвестованого капіталу. Це поширений метод тарифоутворення, який дозволяє розвивати і модернізувати інфраструктуру.

Такі доплати отримає не тільки Ахметов. У всіх власників електромереж начебто немає грошей на ремонт: в Суркісів, Коломойського, Григоришина.

Що означає RAB-тариф

Наприклад, вартість інтернету від "Укртелекому" з нового 2021 року зросла на 30 – 50 гривень. Це – наслідки RAB-тарифу.

За словами рекламного директора компанії "Укртелеком" Михайла Шутанова, електроенергія, паливо, зарплата – цей комплекс факторів впливає на збільшення собівартості і зокрема на необхідність збільшення фіксованих цін на інтернет.

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З 1 липня 2021 року в компанії зросте і ціна на зв'язок по "міському телефону". І тут серед причин теж згадували ціну на електроенергію. Досі державі не вдалося відсудити "Укртелеком" в олігарха і він перебуває під його контролем.

Послуги від Ахметова подорожчають через зростання тарифу для олігарха. Але така ситуація чекає й на всі інші товари та послуги. Платіжку на електроенергію умовно можна поділити на 3 частини:

вартість самої електроенергії – більша частина платіжки;

вартість доставлення від електростанції до обленерго – 10%;

її доставлення від обленерго до будинку, школи, магазину – 20%. Така сума зросла на третину, а платіжка загалом – на 10%.

Ось це здорожчання і є RAB-тариф. Увесь бізнес має тепер платити більше приватним обленерго, щоб їх відремонтувати.



RAB-тариф – це здорожчання / Фото Pixabay

Ви платите за відповідний тариф, коли виходите за поріг квартири, наприклад, у кав'ярню чи магазин. Адже бізнес, щоб залишатись "на плаву" має підняти ціни на каву, тістечка, м'ясо, хліб, соки тощо. Бо саме він за ремонт електромереж олігархів і заплатить.

Так само і швейні або меблеві фабрики, молочні ферми. Їхня продукція теж здорожчала або ще здорожчає через нові ціни на електрику.

Навіщо влада запровадила додатковий тариф

Влада запровадила додатковий тариф, тому що за останні 20 років приватні власники обленерго (в основному олігархи) і державні власники (в основному підконтрольні олігархам) "зносили енергетичну систему до дірок".

Її потрібно реставрувати і оновлювати, адже не буде мереж, не буде світла. За свої гроші олігархи це робити не збираються. Тому держава дозволила підвищити платіжки приблизно на 10%.

Чиновники вирішили, що RAB-тариф порахують від вартості обленерго. Тобто беруть вартість всієї регіональної електромережі, вираховують 3% цієї вартості і підвищують тариф на стільки, щоб щороку ці додаткові 3% олігархам набігали.

Як визначити вартість обленерго

Щоб визначити вартість обленерго, логічно нібито взяти ту суму, за яку олігархи їх скуповували. Але це не так, бо вони скуповували їх за недорого, а в ситуації з тарифом – чим вища оцінка, тим більші ці 3%.

Тож чиновники переоцінили олігархічні обленерго за своєю методикою і вийшли колосальні суми: 3% з них – додаткові приблизно 7 мільярдів гривень щороку для конкретних людей.

Нова оцінка так відрізняється від цін, за які обленерго купували, що дехто з них завдяки RAB-тарифу просто поверне собі повну вартість свого обленерго ще до кінця літа 2021 року.

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Нардепка 8-го скликання, яка була в комісії з приватизації Фонду державного майна України Вікторія Войціцька зауважила, що спеціальна комісія з приватизації заслуховувала питання щодо енергетичних об'єктів.

"Є відповідні матеріали, зокрема і по обленерго, які фактично вкрали через спеціальні рішення Кабінету Міністрів. Створювалися умови за яких тільки конкретні олігархи могли брати участь у приватизації", – наголосила Войціцька.

Коломойський контролює 5 обленерго

Ігор Коломойський частково або повністю контролює 5 обленерго. 77% "Полтаваобленерго" поступово викупили – за 230 мільйонів гривень. На момент купівлі – це 38 мільйонів доларів. Влітку 2020 року за цю суму продали готель "Дніпро".

Якщо частка у 77% коштує 38 мільйонів доларів, то повністю "Полтаваобленерго" під час продажу оцінили у 50. Але коли почало мовитись про додатковий тариф, який має складати 3% від вартості компанії, то "Полтаваобленерго" оцінили вже у 400 мільйонів доларів, тобто у 8 разів дорожче, ніж держава колись отримала.

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Коломойський скупив нерухомість в багатьох країнах світу замість інвестицій в реставрацію електромереж. Тепер за реставрацію платитимуть українці. У США хочуть конфіскувати будинки Коломойського через махінації з "Приватбанком".



Коломойський має 5 обленерго / Фото TASS

А в Україні ми продовжимо підкидати олігарху по 3% від 400 мільйонів – по 12 мільйонів доларів на рік. Єдина хороша новина – не у 2021 році, бо Коломойський не встиг оформити документи.

Суркіси контролюють 2 обленерго

А партнери Коломойського брати Суркіси – встигли подати. Вони контролюють 2 обленерго:

"Прикарпаття";

"Львів".

І в них, звісно, теж нема грошей на їхній ремонт. Тобто 37 мільйонів гривень на рік, щоб найняти для "Динамо" Мірча Луческу знайшли, а на реставрацію електромереж – ні. Ми платимо їм додатково приблизно 30 мільйонів доларів щороку.

"Прикарпаттяобленерго" свого часу купили в держави за 16 мільйонів доларів. "Страшні гроші" – зарплата Луческу за 10 років. Порахуймо в Луческах.

Непогане капіталовкладення олігархів

Отже, купили за 10 річних Лучесок, а коли подались на відшкодування, то держава оцінила "Прикарпаттяобленерго" у 270 річних Лучесок. Тобто лише за трохи понад рік компенсацій за новою оцінкою Суркіси повністю відіб'ють вартість, за яку купували обленерго.

Їхнє "Львівобленерго" держава колись продала. Але це не суттєво, адже зараз компанію оцінили у 12 разів дорожче.

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"Достатньо вигідні ціни для олігархів та вплив на політику тарифів робили цей бізнес, м'яко кажучи, достатньо приємним", – розповів економіст, ексзаступник міністра економіки України Максим Нефьодов.

До речі, партнер Суркісів в цих "облах" – Медведчук. Частини офшорів записані на його дружину Оксану Марченко. Їм теж якась "копійчина перепаде". Всі її компанії наразі під санкціями, а от їхні "обли" отримують RAB-тариф.



Брати Суркіси контролюють 2 "обли" / Фото "Главком"

Обленерго для "ОПЗЖ"

Фірмі, яку пов'язують з депутатом медведчуківської "Опозиційної платформи – За життя" Юрієм Бойком, належить "Волиньобленерго". А "Закарпаття" – його колезі по партії і сестрі бізнес-партнера Юлії Льовочкіній. У Fobes їх немає, але судячи з автопарку і вони не дуже бідують.

"Волиньобленерго" перейшла від держави в приватні руки за 58 мільйонів доларів, а тепер його повну вартість держава оцінила в 3,5 раза дорожче. А "Закарпаття" оцінили в 7 разів дорожче, ніж під час продажу.

Гроші українців отримує Григоришин

Костянтин Григоришин – це російський олігарх, якому Петро Порошенко дав український паспорт. Він знайшов 25 мільйонів доларів і створив "Міжнародну лігу плавання" для свого сина.

"Лігу плавання" фінансує Григоришин, також він контролює 4 обленерго. А їхній ремонт профінансують українці. За Чернігівське обленерго держава отримала 34 мільйони доларів. А щоб нарахувати RAB-тариф, його переоцінили всемеро дорожче. В Сумах обленерго оцінили приблизно в 15 мільйонів доларів під час продажу.



Григоришин теж має свої "обли" в Україні / Фото "Української правди"

"Говорити про ринкові ціни можна тоді, коли є ринок, прозорі процедури, якісь конкурси. Ці цифри відрізняються від тих, якими вони були б, якщо їх оцінити за цінами ринку", – зауважив керівник компанії у сфері проєктування і будівництва в енергетиці Віктор Куртєв.

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Григоришин завдяки RAB-тарифу відіб'є суму, сплачену державі за половину цього обленерго, вже до кінця 2021 року. Луганське обленерго при купівлі в держави оцінили у 26 мільйонів, переоцінили всемеро дорожче. Але тариф на нього не нарахували через борги перед державою, тож в цьому випадку це не так важливо.

"Вінницяобленерго" Григоришин ділить з людьми з орбіти Порошенка. Останній отримав контроль над часткою в "облі" вже за президентства. "Вінницяобленерго" власникам від держави дісталась майже вдесятеро дешевше, ніж її оцінили зараз. Її вартість можна буде відбити за менш як 4 роки.

Відзначимо! Загалом за всі свої "обли" Григоришин отримуватиме від українців додатково щорічно приблизно 30 мільйонів доларів.

Російські олігархи мають 5 "облів" в Україні

П'ятьма "облами" в Україні досі володіє компанія, яку приписують трьом російським олігархам, один з яких – депутат держдуми кількох скликань – Олександр Бабаков.

Він, до речі, потрапив під санкції і в Україні, і США, і Євросоюзі, бо голосував за окупацію Криму. Більшість обленерго компанія скупила до війни, але, наприклад, в "Чернівціобленерго" контрольний пакет отримали у 2017 році.

Отже, їхня "ВС Енерджі" володіє п'ятьма "облами" в Україні. Всі вони сукупно перейшли від держави не більше, як за 150 мільйонів доларів. Наразі їхні компанії оцінили в понад 1,5 мільярда доларів – в десять разів дорожче.

Одна окремо взята будь-яка їхня компанія наразі оцінена мінімум в 1,5 раза дорожче, ніж при купівлі всі 5. Вони теж отримали RAB-тариф. Завдяки йому можуть за неповні 3 роки відбити ціну, яку держава отримала за всі ці обленерго.

Після початку війни законодавчо дозволили розривати угоди в енергетиці з росіянами. Але "ВС Енерджі" за документами належить європейцям.

Головний "немонополіст в енергетиці" – Ахметов

Ахметов – головний "немонополіст в енергетиці". За 5 його "облів" держава отримала менше, ніж він заплатив за квартиру в Лондоні і віллу у Франції.

Найцікавіше те, що акції "Київенерго" 4 роки тому олігарх купував вчетверо дешевше, ніж їх оцінили наразі, щоб виплачувати йому звідти RAB-тариф. Акції Донецького "облу" тоді ж Ахметов купив в 16 разів дешевше, ніж їх оцінили сьогодні.

Держава продавала олігархам майно за зниженими цінами

"Дніпрообленерго" дісталась Ахметову в 4 рази дешевше. "Київобленерго" в приватні руки перейшло в понад 10 разів дешевше. За всі обленерго він у 2021 році отримає приблизно 2,5 мільярди гривень. Так само як і всі наступні роки.

Постає запитання, може власники обленерго не тільки виводили гроші за кордон на нові забавки, але й вкладались у свій енергобізнес і за ці роки компанії дійсно здорожчали в рази.

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Але принаймні Нацкомісія з енергетики про випадки вкладання власних грошей олігархів в їхні "обли" нічого не знає. Це випливає із відповіді комісії, яку вона надіслала розслідувачам.

"Інформація щодо інвестування власних коштів (нетарифних джерел) поза ІП (інвестиційною програмою) у НКРЕКП відсутня", – мовиться у повідомленні. Все, що вони вкладали до цього і вкладатимуть – гроші споживачів електрики – українців.

RAB-тариф по-максимуму

Те, що держава продавала олігархам майно за заниженими цінами, очевидно. Але за спостереженнями розслідувачів Фонд держмайна не лише тоді занизив вартість обленерго. Ймовірно, вони завищують ціну і зараз – для того, щоб олігархи отримали RAB-тариф по-максимуму.

Наразі обленерго оцінювали за методикою 2016 року. Її створили в Нацкомісії енергетики під керівництвом Дмитра Вовка. Він подав у Фонд держмайна розцінки на обладнання, з якого складаються обленерго. Фонд тоді затвердив методологію розрахунків.



Дмитро Вовк має свою методику / Фото "Радіо Свободи"

Основне найдорожче устаткування обленерго – це трансформатори. З власних джерел розслідувачам вдалось отримати податкову звітність Запорізького трансформаторного заводу. Виявилось, що основне обладнання у них коштує значно дешевше, ніж чиновники написали в методологію.

Особливості методики Вовка

Те, що завод продавав по 6 мільйонів гривень з ПДВ, в методичку вписували по 11,5. Те, що завод оцінював в 9,5 – там по 15, а те, що в реальності коштує 15 – в методології аж по 26. З дешевшим обладнанням тенденція зберігається. Те, що цифри "значно дуті" публічно підтвердили і експерти.

Також в методології є така графа як "інші витрати", де мільйони гривень вказані за незрозуміло що. Методика Вовка – це суцільний парадокс. Адже згідно з нею вартість компаній зросла в кілька, а то і в десяток разів. Водночас самі обленерго заявляють про катастрофічну зношеність.

Тобто олігархи скупили обленерго за копійки, роками "висмоктували" з них ресурси, довели їх до зношеності понад половини мереж. І в результаті видавили підвищення тарифів.

Лобізм від людей Ахметова

А український RAB-тариф це лобізм від людей Ахметова. Активно просувати додатковий тариф почали у 2016 році через вже Вовка. Тоді і затвердили методологію з "космічними" цінами.

Тоді впровадження RAB-тарифу зупинили депутати. Однак з приходом нової Верховної Ради Ахметов отримав у ній під сотню нардепів, а ще – лояльного прем'єр-міністра та профільного міністра енергетики. Всі вони почали лобіювати встановлення RAB-тарифу.

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Про те, що мережі розвалюються в Ахметова почали говорити ще у 2016 році. А у 2019 році купили ще 2 обленерго, на які в нього теж немає грошей, щоб відремонтувати.

В Україні ще залишились державні обленерго. Всі державні обленерго оцінили дешевше, подекуди вдвічі дешевше, ніж олігархічні аналогічної потужності. Адже їх теж незабаром продаватимуть. Тому оцінювати їх дорого – зарано: продадуть – переоцінять.