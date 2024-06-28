"Без средств поражения за воробьями смогут летать": сколько F-16 нужно Украине

Reuters сообщило, что поставки F-16 помогут Украине в войне, но не станут переломным моментом. Однако достаточное количество истребителей действительно может изменить ситуацию на линии фронта.

Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что Украине нужно три эскадрильи F-16. Однако без военной помощи в виде средств поражения к ним эти самолеты не помогут.

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Сколько F-16 нужно Украине

Свитан рассказал, что несколько F-16 Украине не помогут. Однако даже большое количество истребителей ничего не стоит без поставки к ним авиационных средств поражения – ракет и авиабомб.

Это будет миллион самолетов с летчиками, двигателями и крыльями, которые будут "гоняться за воробьями",

– отметил полковник запаса ВСУ.

Он пояснил, что для Украины нужны три эскадрильи самолетов F-16 для выполнения боевых задач. То есть 40 – 50 самолетов, в зависимости от коэффициента дополнительных истребителей. Такое количество F-16 даст возможность пехоте беспрепятственно выполнять наступательные операции.

Важно, чтобы нам дали их достаточно, это решит многие вопросы,

– подчеркнул Свитан.

От чего зависит поставка F-16 в Украину

По словам Свитана, F-16 обещали Украине поставить в 2022 году в течение трех лет, поэтому в 2025 году они должны появиться. Поставка этих самолетов в Украину, скорее всего, зависит от политических моментов, Белый Дом затянул этот вопрос. В 2022 году был объявлен Ленд-Лиз, Украина должна была получить 100 миллионов долларов для обучения пилотов на F-16.

Примерно такая же ситуация была в 2023 году. Если бы у нас тогда были самолеты, хотя бы три эскадрильи, мы были бы на Азовском побережье и уже заходили бы в Крым,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Сейчас украинские пилоты и аэродромы готовы к прибытию F-16, однако, по мнению Свитана, нет решительного политического решения.