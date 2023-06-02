Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, истребители F-16 могут быть использованы для сбивания вражеских ракет.
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Сколько истребителей могут защитить город-миллионник
По мнению военного эксперта, две пары по два истребителя способны эффективно защищать город-миллионник от вражеских ракет.
Сейчас Украина может рассчитывать на около 3 эскадрильи истребителей от международных партнеров. Это – 48 – 50 самолетов. Сюда могут войти не только американские F-16, но и европейские аналоги типа Eurofighter Typhoon.
Сколько Украине нужно западных истребителей – мнение Крамарова: смотрите видео
Сейчас идут разговоры также о Eurofighter. Это было бы полезно, ведь там можно будет использовать несколько иную номенклатуру вооружений, не идущую на F-16. А европейские партнеры, к примеру, имеют много вооружений именно на Eurofighter.
– заметил Крамаров.
Как считает военный эксперт, Украине было бы достаточно 8 – 9 эскадрилий современных многоцелевых истребителей. Это около 100 – 120 самолетов, которых хватило бы и на защиту неба, и на уничтожение российских оккупантов на фронте.
F-16 для Украины: коротко
- Во время полномасштабной войны России против Украины Киев неоднократно призывал западных партнеров передать истребители F-16. Недавно этот процесс пошел вперед.
- Так, уже удалось сформировать так называемую "коалицию истребителей", куда войдут 8 европейских стран. Есть надежда, что, кроме американских F-16, могут быть и аналоги из Европы.
- Авиационный эксперт Константин Криволап сравнил американский истребитель F-16 и российский Су-35. Какая между ними разница – читайте в материале 24 Канала.