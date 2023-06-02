Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, винищувачі F-16 можуть бути використані для збивання ворожих ракет.
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Скільки винищувачів можуть захистити місто-мільйонник
На думку військового експерта, дві пари по два винищувачі здатні ефективно захищати місто-мільйонник від ворожих ракет.
Зараз Україна може розраховувати на близько 3 ескадрильї винищувачів від міжнародних партнерів. Це – 48 – 50 літаків. Сюди можуть увійти не лише американські F-16, але й європейські аналоги на кшталт Eurofighter Typhoon.
Скільки Україні потрібно західних винищувачів – думка Крамарова: дивіться відео
Зараз йдуть розмови також про Eurofighter. Це було б корисно, адже там можна буде використовувати дещо іншу номенклатуру озброєнь, яка не йде на F-16. А європейські партнери, до прикладу, мають багато озброєння саме на Eurofighter,
– зауважив Крамаров.
Як вважає військовий експерт, Україні було б достатньо 8 – 9 ескадрилей сучасних багатоцільових винищувачів. Це – близько 100 – 120 літаків, яких вистачило б і на захист неба, і на знищення російських окупантів на фронті.
F-16 для України: коротко
- За час повномасштабної війни Росії проти України Київ неодноразово закликав західних партнерів передати винищувачі F-16. Віднедавна цей процес пішов вперед.
- Так, вже вдалося сформувати так звану "коаліцію винищувачів", куди увійдуть 8 європейських держав. Можна сподіватися, що, окрім американських F-16, можу бути і на аналоги з Європи.
- Авіаційний експерт Костянтин Криволап порівняв американський винищувач F-16 та російський Су-35. Яка між ними різниця – читайте в матеріалі 24 Каналу.