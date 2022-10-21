Суициды и кровавый расстрел своих: сколько уже умерло мобилизованных в России

С момента, когда Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России, прошел ровно месяц. За это время мобилизованные солдаты уже оказались на фронте и некоторые погибли.

За первый месяц мобилизации на войне в Украине погибли по меньшей мере 26 мобилизованных. Речь идет о солдатах из разных регионов России – от Москвы и Санкт-Петербурга до Бурятии и Якутии.

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Наиболее массовый случай гибели мобилизованных произошел в Белгороде

По меньшей мере, еще 30 человек погибли, не доехав до фронта. Такие военные по разным причинам погибли в сборных пунктах и воинских частях.

Речь идет о суицидах и приступах, связанных с проблемами со здоровьем. Наиболее массовым случаем гибели мобилизованных, не доехавших до фронта, считается стрельба в воинской части Белгородской области. По разным данным, там погибли от 11 до 32 человек.

Россия сразу бросила мобилизованных на фронт

, а командиры унижали их. Ситуация накалилась, когда мобилизованные узнали, что 16 октября их отправят на фронт. Потому они начали бунтовать и даже перебили командиров. После этого в воинскую часть отправили карательные отряды, расстрелявшие бунтовщиков.

Кроме того, мобилизованные, которых бросили сразу на фронт, начали попадать в украинский плен. 4 октября появилось видео с Михаилом Куликовым из Оренбургской области.

Оккупант утверждал, что получил повестку 21 сентября, а 25 сентября уже был в Украине. По его словам, перед медкомиссией он начал искать способ, как можно сдаться в плен, чтобы остаться в живых.

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Еще один пленный мобилизованный – Егор Чеботарев из Липецкой области рассказал, что его призвали 22 сентября и вскоре после призыва его часть перебросили в Сватово в Луганской области.

Мобилизированный заявлял, что не хотел воевать на Украине, но его заставили ехать на войну под страхом тюрьмы. Через 26 дней после мобилизации он вернулся из плена в Россию.

Почему Путин объявил мобилизацию в России

21 сентября Путин объявил о так называемой частичной мобилизации в России, согласно которой должны призвать 300 тысяч россиян. Мобилизация в России продолжается до сих пор.

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не принимал решения о сворачивании частичной мобилизации.

В последние недели в России участились облавы на военнообязанных. В армию забирают всех, кто попадется, даже забронированных работников ИТ-компаний.

Путин был вынужден объявить мобилизацию из-за неудач на фронте и больших потерь.

Специальный агент военной контрразведки США в отставке Дэвид Дебатто считает, что до Путина достучались и рассказали, что так называемая спецоперация – это катастрофа. Также кремлевский диктатор оказался под давлением тех, кто стремился к эскалации конфликта.

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