Кремль продолжает использовать своих солдат в качестве "пушечного мяса" и отправлять на гибель в Украину. В Соединенных Штатах Америки заверили, что новомобилизованных вражеских солдат Путин бросил на фронт без должного снаряжения и подготовки.

Российским оккупантам не удается добиться успехов на поле боя, поэтому они продолжают мобилизацию военнообязанных мужчин, в частности, на оккупированных территориях нашего государства. Одно из американских изданий со ссылкой на свои источники у власти констатировало, что Кремль за последние несколько месяцев отправил на войну несколько тысяч солдат.

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"Вторая армия мира" очень плохо снаряжена

Как сообщают в CNN, авторитетный военный чиновник США отметил, что российские военные имеют плохую амуницию, недостаточно подготовлены к боевым действиям и их, очевидно, прямо-таки бросают на забой в наше государство.

Россия отправила войска в качестве замены или усиления существующих подразделений вместо вновь организованных и сплоченных подразделений. Войска начали прибывать на поле боя после того, как Россия мобилизовала 300 000 новых военнослужащих в октябре,

– также вспомнил чиновник.

В то же время журналисты отметили, что недавно председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли озвучил цифру более 100 000 человек, говоря о потерях в российской армии. По сути, эти данные абсолютно совпадают с тем, какую информацию публикует Генштаб.

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