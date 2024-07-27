"Процент очень высокий": сколько военных возвращается в строй после реабилитации

Многие украинские защитники, которые получили ранения в бою и прошли реабилитацию, возвращаются на фронт. Так, по приблизительным данным, около 75% военных возвращаются в строй после реабилитации.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова. Она отметила, что такая статистика свидетельствует о качественной реабилитации военных.

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Около 75% военных возвращаются в строй после реабилитации

Калмыкова сообщила, что высокий процент военных, получивших ранения на фронте, после реабилитации снова возвращаются в строй. Это свидетельствует о качественном уровне реабилитации, который, к слову, отмечают как и западные партнеры, так и страны, которые ранее не имели подобного опыта.

Так, около 75% раненых военных после реабилитации снова возвращаются на фронт.

Это более 75% раненых. Они после ранения различной степени тяжести,

– сообщила Калмыкова.

Она добавила, что сейчас почти в каждом учреждении здравоохранения есть мультидисплициональные команды, а также реабилитация. Речь идет не только о военных учреждениях, и гражданских. Калмыкова объяснила, что реабилитация начинается сразу после лечения.

В общем, украинские военные имеют право на бесплатную реабилитацию в случае травм различной степени тяжести. Так, военным с тяжелыми ранениями государство оплачивает 8 циклов реабилитации в год в стационаре, а также 2 амбулаторных цикла. Для легкого, среднестатистического пациента – гарантируют оплату 2-х циклов стационарной реабилитации и двух циклов амбулаторной реабилитации.

Напомним, что один цикл реабилитации в стационаре длится 14 дней. Финансирование зависит от тяжести состояния пациента, который нуждается в реабилитации.