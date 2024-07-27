Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова. Вона наголосила, що така статистика свідчить про якісну реабілітацію військових.

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Близько 75% військових повертаються в стрій після реабілітації

Калмикова повідомила, що високий відсоток військових, які отримали поранення на фронті, після реабілітації знову повертаються у стрій. Це свідчить про якісний рівень реабілітації, який, до слова, відзначають як і західні партнери, так і країни, які раніше не мали подібного досвіду.

Так, близько 75% поранених військових після реабілітації знову повертаються на фронт.

Це понад 75% поранених. Вони після поранення різного ступеня тяжкості,

– повідомила Калмикова.

Вона додала, що нині майже в кожному закладі охорони здоров'я є мультидиспліціональні команди, а також реабілітація. Мовиться не лише про військові заклади, й цивільні. Калмикова пояснила, що реабілітація починається одразу після лікування.

Загалом, українські військові мають право на безоплатну реабілітацію у випадку травм різних ступенів тяжкості. Так, військовим із важкими пораненнями держава оплачує 8 циклів реабілітації на рік у стаціонарі, а також 2 амбулаторних цикли. Для легкого, середньостатистичного пацієнта – гарантують оплату 2-х циклів стаціонарної реабілітації й двох циклів амбулаторної реабілітації.

Нагадаємо, що один цикл реабілітації у стаціонарі триває 14 днів. Фінансування залежить від тяжкості стану пацієнта, який потребує реабілітації.