Наступление россиян затормозилось, – генерал-лейтенант объяснил, что на это указывает

Российские войска потеряли многие техники и живую силу во время зимней военной кампании. Впрочем, они имеют в резерве достаточно мобилизованных и могут использовать подержанную технику.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил генерал-лейтенант ВСУ в запасе, военный эксперт Игорь Романенко. Он добавил, что россияне ожидают украинское контрнаступление и могут попытаться его отвлечь.

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Количество штурмов сократилось более чем вдвое

По словам генерал-лейтенанта, начавшееся с конца января 2023 года российское наступление не достигло своей стратегической цели и сейчас наступательный импульс затормозился. Оккупанты ставили перед собой цели выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, но смогли достичь лишь отдельных тактических достижений.

"Раньше мы насчитывали 170 штурмовых действий в сутки, а, например, за минувшие сутки таких было лишь чуть более 80. Судя по той информации, которую мы получаем с фронта, наступление затормозилось из-за больших потерь в живой силе, которой несмотря на это – остается еще достаточно", – подчеркнул он.

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Романенко добавил, что только "вагнеровцы" потеряли до 30 тысяч живой силы за последние месяцы. Компенсировать эти потери быстро возможности нет. Также большие потери несет и бронетехника. К примеру, под Угледаром уничтожили не менее 150 единиц российской техники. Однако у России есть возможность компенсировать эти потери старыми образцами вооружения, которое они снимают с баз хранения.

Хотят взять количеством, а не качеством

Романенко рассказал, что согласно данным со спутниковых снимков, за время войны существенно сократилось количество техники, которое размещалось на базах хранения в России.

"На некоторую технику, по возможности, устанавливают новые средства наблюдения и другое оборудование, но этого не хватает на всю технику. Старые танки гораздо проще и россияне пытаются слепить из нескольких один нормальный танк. При этом они применяют советский подход к ведению войны – не качеством, а количеством", – рассказал военный.

Несмотря на это, заявил Романенко, оккупанты пытаются использовать опыт года ведения войны для улучшения своей тактики, хотя на стратегическом уровне им этого не удается.

Расслабляться еще рано

Опираясь на информацию от военных аналитиков из США, Игорь Романенко заявил, что россияне могут в ближайшие недели вывести в бой свой стратегический резерв. Его они попытаются использовать, чтобы отвлечь готовящиеся к контрнаступлению украинские силы.

Россияне могут использовать этот резерв – ориентировочно 150 – 200 тысяч, чтобы нанести второстепенный удар, который должен отвлечь наши силы от выполнения основных задач,

– отметил генерал-лейтенант.

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