В The Guardian рассказали, сколько воюющих в Украине россиян завербованы ЧВК "Вагнера"

Представители западной разведки уверяют, что ЧВК "Вагнера" играет важную роль в российском вторжении. Они также рассказали, сколько россиян удалось завербовать вагнеровцам.

Каждый четвертый россиянин, воюющий в Украине, завербован ЧВК "Вагнера". Об этом пишет The Guardian, ссылаясь анонимно на представителя западной разведки.

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Западная разведка оценила эффектность ЧВК "Вагнера" в Донецкой области

В целом чиновник подчеркнул, что войско Пригожина играет все более значимую роль в российском вторжении в Украину. Он также оценил эффективность вагнеровцев на Бахмутском направлении.

По его словам, успехи вагнеровцев в Донецкой области ограничены. Он уверяет, что темпы их продвижения достаточно медленные.

Боевикам ЧВК "Вагнера" иногда нужно две недели, чтобы взять один дом,

– отмечает собеседник.

Что известно о боевиках Пригожина