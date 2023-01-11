В The Guardian рассказали, сколько воюющих в Украине россиян завербованы ЧВК "Вагнера"
Источник:The Guardian
Представители западной разведки уверяют, что ЧВК "Вагнера" играет важную роль в российском вторжении. Они также рассказали, сколько россиян удалось завербовать вагнеровцам.
Каждый четвертый россиянин, воюющий в Украине, завербован ЧВК "Вагнера". Об этом пишет The Guardian, ссылаясь анонимно на представителя западной разведки.
Интересно Украинским военным удалось захватить лазерный детектор вагнеровцев
Западная разведка оценила эффектность ЧВК "Вагнера" в Донецкой области
В целом чиновник подчеркнул, что войско Пригожина играет все более значимую роль в российском вторжении в Украину. Он также оценил эффективность вагнеровцев на Бахмутском направлении.
По его словам, успехи вагнеровцев в Донецкой области ограничены. Он уверяет, что темпы их продвижения достаточно медленные.
Боевикам ЧВК "Вагнера" иногда нужно две недели, чтобы взять один дом,
– отмечает собеседник.
Что известно о боевиках Пригожина
- Отметим, что Евгений Пригожин основатель ЧВК "Вагнера". Его боевики вовлечены в боевые действия в Украине.
- Недавно в Reuters сообщали, что у ЧВК "Вагнера" сейчас есть примерно 50 тысяч наемников. Из них уже более 4 100 убиты и 10 000 ранены. По информации СМИ, более тысячи наемников ликвидированы в период с конца ноября по начало декабря возле Бахмута.
- Пригожин активно набирает в свою армию преступников. Недавно он встретился с вагнеровцами-зеками и снял с них все судимости.
- Тогда же Пригожин заявил, что отпустил на свободу первую партию преступников, набранных для войны в Украине с мест заключения, с них также сняты все судимости. Он сказал, что общество должно относиться к ним "с уважением".
- Руководитель ЧВК "Вагнера" утверждает, что многим из сидевших в лагерях оставалось до выхода на свободу считанные дни, они пошли на захватническую войну, потому что "просто Родину хотелось защищать".
- В Госдепе США недавно сообщили, что, по имеющимся данным, армия Пригожина получала оружие от Северной Кореи через третьи государства.