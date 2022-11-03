Наступление из Беларуси: в Генштабе заявляют, что оккупантам нужно минимум 2-3 месяца

На фоне совместного развертывания войск России и Беларуси растет угроза для Украины. В частности, в Генштабе ВСУ объяснили, что Москва перебрасывает в Беларусь своих мобилизованных.

Соответствующую информацию на брифинге сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. По его словам, наши бойцы не фиксируют признаков формирования наступательных группировок врага.

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Алексей Громов объяснил, что для ударной группировки необходимо провести подготовку военнослужащих.

В ближайшие недели это не ожидается. Мы считаем, что это может быть не раньше чем через 2 – 3 месяца,

– заметил Громов.

По данным заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, Россия в Беларусь перебрасывает в основном мобилизованных. Скорее всего, они без опыта, без учебы и не очень хотят воевать.

Алексей Громов объяснил, что есть информация о том, что:

Россия перебрасывает в Беларусь преимущественно подразделения первой танковой армии и второй мотострелковой дивизии;

они размещаются на основных военных полигонах Беларуси;

в октябре страна-оккупант уже переместила ориентировочно 1,5 тысячи железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой;

а также – до 200 пассажирских вагонов и более 100 грузовых вагонов с военным имуществом.

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ пояснил, что такими поступками Беларуси Кремль хочет отвлечь внимание Украины, а также побуждать Киев оттянуть украинские войска с востока и юга на север государства.

Угроза со стороны Беларуси: последние новости

2 ноября министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о том, что Россия и Беларусь будут проводить совместные учения. Сторонник Владимира Путина заявил по кремлевской методичке, что учения пройдут из-за якобы "необоснованной милитаризации всего восточного фланга НАТО". и усовершенствования военной инфраструктуры.

Перед этим, 30 октября, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что угроза нападения из Беларуси низкая, ведь в стране находится всего 4 300 российских военных. Однако все может быстро измениться. По его данным, стратегическая цель нападения из Беларуси — желание России отрезать линии поставок с Запада в Украину.

3 ноября Алексей Громов заявил, что на Волынском, Житомирском и Киевских направлениях ситуация стабильная. Однако в будущем есть угроза формирования группировки для нападения на Украину.

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