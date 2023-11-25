Abrams, ATACMS, F-16 и HIMARS: сколько времени Запад медлил с поставками, и к чему это привело

Нерешительность союзников Украины по предоставлению необходимого оружия была одним из ключевых факторов более медленного, чем ожидалось, прогресса украинской армии в этом году. Это ошибка, и ее следует исправить.

Контрнаступление Украины в 2023 году не имело прорывов, подобных тем, от которых перехватывало дыхание в 2022 году.

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Ранее в этом месяце главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный очертил вызовы, с которыми столкнулась украинская армия в этом году, и пути их преодоления. Некоторые обозреватели отмечают, что нынешняя ситуация на линии фронта является результатом медленного поступления военной помощи Запада, позволившей России построить укрепленные оборонные сооружения и плотно заминировать оккупированную территорию Украины.

Другие утверждают, что, несмотря на получение военной помощи и передовых западных военных технологий на миллиарды долларов, в Украины нет возможностей для достижения решительной победы и ей необходимо вести переговоры с Россией.

Мы с коллегами-экономистами оцениваем эти гипотезы с помощью данных. Мы составили хронологию значительных поставок оружия и военной техники в Украину и рассмотрели, как это отразилось на ситуации на передовой. Эта хронология показывает, как колебания западных лидеров по предоставлению Украине необходимых военных средств позволило России укрепить позиции и поддерживать линии поставок ближе к линии фронта. Нехватка боеприпасов и вооружений, в том числе ракет большой дальности, БМП и танков, задержала начало наступательной кампании Украины весной 2023 года.

Если бы соответствующая военная помощь была оказана ранее, ситуация на передовой сегодня могла выглядеть совсем иначе. К счастью, есть еще возможность для коррекции курса.

Высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS)

13 апреля 2022 года Украина попросила у союзников HIMARS, чтобы наносить удары по путям снабжения и логистике в глубине оккупированной Россией территории. После нескольких месяцев обсуждений 23 июня 2022 США наконец предоставили Украине HIMARS.

Однако ограниченные в течение нескольких месяцев возможности Украины наносить удары по целям на оккупированных территориях позволили России восстановить логистику, в частности дороги и железные дороги. В конце концов, ракеты GMLRS дальностью 70 километров, которые доставили в комплекте и запустили с HIMARS, расширили возможности Украины. Они заставили россиян перенести логистические базы и склады боеприпасов дальше, что создало почву для успешного контрнаступления Украины осенью 2022 года.

Эта задержка стоила дорого, но завершилась благополучно. К сожалению, задержка поставок Украине HIMARS была самой короткой среди основных систем вооружений.

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Боевые машины пехоты

С 13 апреля 2022 года президент Владимир Зеленский неоднократно обращался с просьбами о БМП, таких как Bradleys и Strykers, для быстрой транспортировки украинской пехоты в зону боевых действий, обеспечения бронезащиты, огневого прикрытия и уничтожения российских танков с безопасного расстояния.

Поступление боевых машин пехоты было подтверждено только через год после первого запроса. В то же время у России было достаточно времени, чтобы построить широкую сеть противотанковых окопов, заграждений из "зубов дракона" и других укреплений, снижающих эффективность прохождения этих машин через российскую оборону.

Более быстрое получение боевых машин пехоты лишило бы Россию времени и ресурсов для укрепления своих позиций на Юге, что позволило бы провести более раннее и более эффективное контрнаступление.

Что хуже, другие военные средства, такие как танки Abrams и самолеты, не прибыли вовремя даже для отложенного контрнаступления.

Танки Abrams

Зеленский попросил о западных танках еще на экстренном саммите НАТО 24 марта 2022 года. Первая партия из 31 танка М-1А1 Abrams, оснащенного минными плугами, создающими безопасную траекторию движения, отодвигая мины с дороги, поступила через полтора года – 25 сентября 2023 года. То есть это было через несколько месяцев после начала нынешнего контрнаступления.

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Немецкие танки Leopard прибыли раньше, но все равно через год после начальных запросов. Эти задержки снизили возможности Украины по разминированию и замедлили продвижение через плотно заминированную линию фронта.

ATACMS

12 сентября 2022 года Украина попросила армейские тактические ракетные системы (ATACMS). Это ракеты, которые на 50% больше ракет реактивных систем залпового огня (GMLRS) и могут поражать российские линии поставки на расстоянии до 160 километров.

ATACMS задержались якобы из-за опасений Запада по поводу эскалации конфликта, но они наконец-то прибыли 17 октября 2023 года. Конечно, никакой эскалации не произошло.

Получив их раньше, Украина смогла бы значительно ухудшить российскую логистику, когда российские войска были менее окопаны, и начать контрнаступление с выгодной позиции. Задержки ATACMS лишили Украину необходимой возможности нанести более глубокие удары по военной технике, складам боеприпасов и полевым базам на оккупированной Россией территории.

Самолеты

С марта 2022 года Украина просила F-16 и F-15, высокотехнологичные истребители, известные своей маневренностью и боевыми возможностями. После месяцев внутренних дебатов и страха перед российской эскалацией США наконец-то одобрили поставки F-16 из других стран в Украину. Однако отказ делать это в течение 1,5 лет означает, что Украина не сможет использовать эти возможности до 2024 года.

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В результате Россия сохраняет преимущество в воздухе над оккупированными территориями, оставляя украинские сухопутные силы и общевойсковые операции уязвимыми для российской авиации во время разминирования и попыток пробить российские оборонные позиции.

Ставки слишком высоки для колебаний

Как отмечает Atlantic Council : "Ни один западный военный командующий никогда не попытался осуществить такое наступление, не установив предварительно контроль над небом над полем боя". Однако в Украины не было другого выбора, кроме как начать контрнаступление без преимущества в воздухе, чтобы россияне не продолжали развивать оборонные сети и улучшать свои пути поставок.

В конце концов, стратегия медленного вооружения Украины – из-за страха российской эскалации или из-за надежд на самораспад России – оказалась ошибочной. Мы видим, что Россия не эскалировала в ответ ни на одну поставку западного оружия. Связывание Западом собственных рук только увеличило стоимость войны.

С одной стороны, США и другие союзники поддерживают Украину "сколько нужно". С другой стороны, стратегия медленной поддержки практически гарантирует, что этот временной промежуток (насколько нужно) будет действительно очень длинным.

Не слишком ли поздно изменить курс? Мы так не думаем. Несмотря на нехватку оружия, Украина приспособилась и добилась значительных успехов, например, фактически разгромила российский Черноморский флот в Крыму. Украина также последовательно разрушает российские склады, аэродромы и командные пункты. Освобождение Харькова в 2022 году показывает, как передовые технологии с Запада и разумная военная стратегия могут компенсировать количественные и промышленные преимущества России.

Хотя задержка поставок оружия помешала подобному прорыву в 2023 году, когда западное оружие наконец-то поступает, Украина использует его с большой эффективностью. Например, она уничтожила 9 российских вертолетов в течение нескольких дней после приобретения ATACMS. Если Украина вовремя получит все то, что очертил генерал Залужный, вполне вероятно, что выход из любого тупика будет найден довольно быстро.

В течение 21 месяца западные лидеры затруднились, предоставить Украине некоторые из самых эффективных инструментов. В конце концов, оружие поступало, но задержки лишь дали России время для укрепления и закрепления своих позиций. Нерешительность Запада придала Владимиру Путину смелость, укрепила его представление о слабости Запада и повысила его уверенность в способности выиграть войну на истощение.

Это вдохновляет не только Путина, но и другие подобные режимы по всему миру, о чем свидетельствует новая война Израиля и ХАМАС. В конце концов, проблема путинской России – от грубого захвата ею территорий до операций в серой зоне, кампаний по дезинформации и подпитка националистических и популистских настроений во всем мире – придется решить.

Вместо того чтобы обсуждать, какой объем военной помощи предоставить, союзники Украины должны признать и решить основную проблему: задержки в поставке Украине необходимых технологий для решительного поражения России негативно повлияли на контрнаступление 2023 года. Не следует повторять эту ошибку в будущем. Ставки слишком высоки для сомнений – не только для Украины, но и для всего демократического мира.