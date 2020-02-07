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      Сколько украинцев нелегально работают в Польше: статистика

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      В Польше нелегально работают более 13 тысяч украинцев / konkurent.in.ua

      В 2019 году в Польше провели больше 4 тысяч проверок легальности трудоустройства иностранцев. Обнаружили, что почти 15 тысяч работников работали незаконно. Среди них – 13,3 тысячи украинцев.

      Такую статистику нарушений при устройстве на работу приводит Пограничная служба Польши, сообщает "Польское радио".

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      В 2019 году в Польше значительно увеличилось количество проверок легальности трудоустройства иностранцев.

      4 тысячи 94 проверки показали, что свыше 14,7 тысячи иностранцев работали в Польше незаконно. Среди самых активных нарушителей были украинцы – 13,3 тысячи,
      – говорится в сообщении.

      Граждане каких еще стран работали в Польше нелегально:

      • грузины – 476;
      • молдаване – 326;
      • белорусы – 243.

      Кроме того, в 2019 году польские пограничники зафиксировали 26,6 тысячи иностранцев, которые нарушили правила пребывания в стране.

      Важно! Польша в 2019 году отказала во въезде почти 60 тысячам украинцев. Это на 25% больше, чем было в предыдущем году. Основные причины отказов: неподтвержденная цель поездки и нехватка денег.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Польши Статистика Заробитчане
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