Сколько украинцев нелегально работают в Польше: статистика

В 2019 году в Польше провели больше 4 тысяч проверок легальности трудоустройства иностранцев. Обнаружили, что почти 15 тысяч работников работали незаконно. Среди них – 13,3 тысячи украинцев.

Такую статистику нарушений при устройстве на работу приводит Пограничная служба Польши, сообщает "Польское радио".

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В 2019 году в Польше значительно увеличилось количество проверок легальности трудоустройства иностранцев.

4 тысячи 94 проверки показали, что свыше 14,7 тысячи иностранцев работали в Польше незаконно. Среди самых активных нарушителей были украинцы – 13,3 тысячи,

– говорится в сообщении.

Граждане каких еще стран работали в Польше нелегально:

грузины – 476;

молдаване – 326;

белорусы – 243.

Кроме того, в 2019 году польские пограничники зафиксировали 26,6 тысячи иностранцев, которые нарушили правила пребывания в стране.

Важно! Польша в 2019 году отказала во въезде почти 60 тысячам украинцев. Это на 25% больше, чем было в предыдущем году. Основные причины отказов: неподтвержденная цель поездки и нехватка денег.