Сколько украинцев временно изменили место голосования на выборах

Временным изменением места голосования на выборах в Украине воспользовались более 6 тысяч 300 избирателей. Больше всего временно перерегистрированных избирателей – 3 тысячи 359 – из Донецкой области.

Об этом свидетельствует информация на сайте Государственного реестра избирателей Центральной избирательной комиссии.

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В сентябре 2018 года ЦИК упростила процедуру голосования для жителей временно неподконтрольных Украине территорий. Так, украинцы, которые имеют прописку на оккупированных территориях Донбасса или в оккупированном Крыму, могут не добавлять к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.

Таким избирателям нужно обратиться в отдел государственного реестра избирателей по месту жительства и написать заявление о временном изменении места голосования. Для этого надо иметь при себе паспорт.

В Госреестре оформят временное удостоверение. С этим документом и паспортом и нужно прийти на выборы. Впрочем, удостоверение действует только один раз.

Если переселенцам, чтобы изменить избирательный участок нужно иметь лишь паспорт, то для других граждан Украины – больший перечень документов: справка, подтверждающая место работы или учебы, документы о праве собственности или аренды жилья; любой документ, который удостоверяет, почему человек собрался голосовать не по месту прописки.

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Также украинцам можно будет проголосовать и за рубежом. Но за таким разрешением нужно обращаться в Министерство иностранных дел.

Когда пройдут выборы президента Украины? Президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен полный и окончательный перечень кандидатов в президенты. 31 марта пройдет первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если придется проводить второй тур выборов, то это произойдет 21 апреля. Сейчас среди уже зарегистрированных в ЦИК кандидатов в президенты – 26 политиков.