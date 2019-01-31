Скільки українців тимчасово змінили місце голосування на виборах

Тимчасовою зміною місця голосування на виборах в Україні скористалися понад 6 тисяч 300 виборців. Найбільше тимчасово перереєстрованих виборців – 3 тисячі 359 – з Донецької області.

Про це свідчить інформація на сайті Державного реєстру виборців Центральної виборчої комісії.

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У вересні 2018 року ЦВК спростила процедуру голосування для жителів тимчасово непідконтрольних Україні територій. Так, українці, які мають прописку на окупованих територіях Донбасу чи в окупованому Криму, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їхнього голосування.

Таким виборцям потрібно звернутися до відділу державного реєстру виборців за місцем проживання і написати заяву про тимчасову зміну місця голосування. Для цього треба мати при собі паспорт.

У Держреєстрі оформлять тимчасове посвідчення. З цим документом та паспортом і потрібно прийти на вибори. Втім, посвідчення діє лише один раз.

Якщо переселенцям, аби змінити виборчу дільницю потрібно мати лише паспорт, то для інших громадян України – перелік документів більший: довідка, яка підтверджує місце роботи чи навчання, документи про право власності чи оренди житла; будь-який документ, який засвідчує, чому людина зібралася голосувати не за місцем прописки.

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Також українцям можна буде проголосувати й за кордоном. Але за таким дозволом потрібно звертатися до Міністерства закордонних справ.

Коли відбудуться вибори президента України? Президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий повний та кінцевий перелік кандидатів у президенти. 31 березня пройде перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру мають повідомити до 10 квітня. Якщо доведеться проводити другий тур виборів, то це відбудеться 21 квітня. Наразі серед вже зареєстрованих у ЦВК кандидатів у президенти – 26 політиків.