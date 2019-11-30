19:00
30 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЩАДБАНК ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:03, 29 ноября
      Вєсті.UA
      19:35, 29 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОЩАДБАНК ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Сколько жителей Луганщины получили российские паспорта: оккупанты похвастались цифрами

      122 Читати новину українською
      У "ЛНР" заявили, що "російські паспорти" тут отримали понад 48 тисяч осіб / Соцмережі

      Уже свыше 48 тысяч человек получили так называемые "российские паспорта" по упрощенной схеме на оккупированной Луганщине.

      Як переконують у так званому "МВС "ЛНР", охочих отримати російські паспорти стільки, що окупантам начебто довелося збільшити штат співробітників, які приймають документи, передає ресурс "Новости Донбасса".

      Радимо ознайомитися! Ще більше російських паспортів, або Як Путін узаконює свою військову присутність на Донбасі

      Зауважимо, що з квітня по липень 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав кілька указів про надання російського громадянства у спрощеному порядку. Стосується документі і осіб, що постійно проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

      До слова, в середині листопада у Росії заявили, що "щасливими власниками" російського паспорта з жителів окупованого Донбасу вже стали понад 170 тисяч людей. Такі "документи" усі вони отримали у Ростовській області.

      Що відомо про російські паспорти на Донбасі

      Росія почала видавати свої паспорти жителям окупованого Донбасу наприкінці квітня 2019 року. Стало це можливим після того, як президент країни Володимир Путін схвалив відповідний указ: за ним українці з окремих районів Донеччини та Луганщини можуть отримати документи за спрощеною процедурою. Крім того, 1 травня він підписав ще один указ, який стосувався вже спрощеного порядку отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.

      Але на цьому господар Кремля не зупинився, і видав указ, за яким отримати російське громадянство можуть жителі всього Донбасу. Також прокремлівські ЗМІ поширили інформацію, що тепер жителі Донбасу мають змогу отримати ще й російські закордонні паспорти. Зробити вони це можуть у будь-якому регіоні Росії. Інформацію про місця їхнього проживання та колишні громадянства у такі документи не вноситимуть.

      Крім того, російський уряд має намір розглянути проєкт закону про визнання громадян України та Білорусі носіями російської мови. Таким чином, українці та білоруси не проходитимуть відповідну співбесіду під час отримання російського громадянства.

      Видані російські паспорти на Донбасі не визнає ні Україна, ні більшість цивілізованих країн світу.

      Цікаво! Скільки жителів окупованого Донбасу вважають себе громадянами України

      Зеленский хочет поменять тарифы на отопление уже в декабре: что ему ответил Кабмин – видео
      сегодня
      1064
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Война на Донбассе Новости Луганска Российские паспорта на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Торговая война продолжает подрывать экономику Китая
      Злой Одессит 1
      сегодня , 18:00 Чому люди перестають довіряти Зеленському і що буде з рейтингом далі
      Антон Голобородько 117
      сегодня , 14:31 Чому на лаві підсудних найуспішніший мер країни, а не кримінальник Труханов?
      Блог Соцмережі 2715
      сегодня , 10:01 Алименты вам не шутки: новации в законодательстве
      48244
      сегодня , 09:40 Стартует новый сезон по биатлону: все, что нужно знать
      Михайло Гема 283
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук