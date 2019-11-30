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      Скільки жителів окуваної Луганщини отримали російські паспорти: окупанти похвалилися цифрами

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      У "ЛНР" заявили, що "російські паспорти" тут отримали понад 48 тисяч осіб / Соцмережі

      Уже понад 48 тисяч осіб отримали так звані "російські паспорти" за спрощеною схемою на окупованій Луганщині.

      Як переконують у так званому "МВС "ЛНР", охочих отримати російські паспорти стільки, що окупантам начебто довелося збільшити штат співробітників, які приймають документи, передає ресурс "Новости Донбасса".

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      Зауважимо, що з квітня по липень 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав кілька указів про надання російського громадянства у спрощеному порядку. Стосуються ці документи й осіб, що постійно проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

      До слова, в середині листопада у Росії заявили, що "щасливими власниками" російського паспорта з жителів окупованого Донбасу вже стали понад 170 тисяч людей. Такі "документи" усі вони отримали у Ростовській області.

      Що відомо про російські паспорти на Донбасі

      Росія почала видавати свої паспорти жителям окупованого Донбасу наприкінці квітня 2019 року. Стало це можливим після того, як президент країни Володимир Путін схвалив відповідний указ: за ним українці з окремих районів Донеччини та Луганщини можуть отримати документи за спрощеною процедурою. Крім того, 1 травня він підписав ще один указ, який стосувався вже спрощеного порядку отримання російського паспорта для українців з окупованого Криму.

      Але на цьому господар Кремля не зупинився, і видав указ, за яким отримати російське громадянство можуть жителі всього Донбасу. Також прокремлівські ЗМІ поширили інформацію, що тепер жителі Донбасу мають змогу отримати ще й російські закордонні паспорти. Зробити вони це можуть у будь-якому регіоні Росії. Інформацію про місця їхнього проживання та колишні громадянства у такі документи не вноситимуть.

      Крім того, російський уряд має намір розглянути проєкт закону про визнання громадян України та Білорусі носіями російської мови. Таким чином, українці та білоруси не проходитимуть відповідну співбесіду під час отримання російського громадянства.

      Видані російські паспорти на Донбасі не визнає ні Україна, ні більшість цивілізованих країн світу.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Російські паспорти на Донбасі Новини Луганська Війна на Донбасі
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