Скоординировали позиции, – Зеленский и Кулеба поговорили с лидерами Евросоюза

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Европарламента Робертой Мецолой. В то же время Дмитрий Кулеба пообщался с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.

О чем говорили украинские политики с европейскими

Темой для разговоров стала ситуация с безопасностью в Украине. Состоялись телефонные переговоры 9 февраля.

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Зеленский в своем твиттере отметил, что поздравил Мецолу с новой должностью.

Поблагодарил за неизменную поддержку Украины со стороны Европейского парламента в современных условиях безопасности. Продолжаем взаимодействие с целью реализации европейских стремлений,

– рассказал президент.

В то же время министр иностранных дел Украины поговорил с европейским коллегой после того, как тот вернулся из США. Политики скоординировали свои позиции и обсудили визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев и Москву.

Кулеба заверил, что принцип "никаких решений по Украине без Украины" остается незыблемым.

Украину посетил испанский министр

В последнее время в Киев приезжает большое количество иностранных дипломатов и политиков. Это происходит на фоне скопления российских войск у наших границ. Так, 9 февраля в Украину прибыл министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Здесь он встретился с Зеленским и Кулебой.

Иностранный политик сообщил, что ЕС может ввести "очень быстрые" санкции, если Россия решит напасть на Украину. Их, мол, уже согласовали. В то же время сам министр надеется, что Кремль удастся сдержать дипломатическим путем.

В ответ президент Украины призвал страны-члены ЕС поддержать обороноспособность нашего государства. Кроме того, он надеется, что Испания поддержит стремление Украины войти в Евросоюз.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.