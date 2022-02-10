Про що говорили українські політики з європейськими

Темою для розмов стала безпекова ситуація в Україні. Відбулися телефонні переговори 9 лютого.

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Зеленський у своєму твітері зазначив, що привітав Мецолу з новою посадою.

Подякував за незмінну підтримку України з боку Європейського парламенту у сучасних безпекових умовах. Продовжуємо взаємодію з метою реалізації європейських прагнень,

– розповів президент.

Водночас міністр закордонних справ України поговорив з європейським колегою після того, як той повернувся зі США. Політики скоординували свої позиції та обговорили візит президента Франції Еммануеля Макрона до Києва та Москви.

Кулеба запевнив, що принцип "жодних рішень щодо України без України" залишається непорушним.

Україну відвідав іспанський міністр

Останнім часом до Києва приїжджає велика кількість іноземних дипломатів та політиків. Це відбувається на тлі скупчення російських військ біля наших кордонів. Так, 9 лютого в Україну прибув міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Тут він зустрівся з Зеленським та Кулебою

Іноземний політик повідомив, що ЄС може запровадити "дуже швидкі" санкції, якщо Росія вирішить напасти на Україну. Їх, мовляв, вже погодили. Водночас сам міністр сподівається, що Кремль вдасться стримати дипломатичним шляхом.

У відповідь президент України закликав країни-члени ЄС підтримати обороноздатність нашої держави. Крім того, він сподівається, що Іспанія підтримає прагнення України увійти до Євросоюзу.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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