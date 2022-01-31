Скопление не означает создания ударных групп, – Шмигаль о российских войсках на границе

31 января 2022 , 21:34
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Источник:

24 канал

В Кабмине прокомментировали скопления российских войск у границ Украины. Правительство оценивает, что угроза высока.

Угрозу вторжения России совсем не преувеличивают. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

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У украинских военных планы обороны

Глава правительства уверяет, что наши военнослужащие уже разработали планы отдельных операций, чтобы дать отпор врагу.

Действительно, сегодня достаточно высока угроза со стороны России из-за накопления войск на границе. Мы не преувеличиваем эту угрозу, но понимаем, что скопление войск еще не означает формирования ударных группировок,
– сказал Шмигаль.

По его словам, все планы по обороне носят гриф "секретно".

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Российские войска у границ Украины

Действительно ли Россия уводит войска от границ Украины: смотрите видео

 

Автор: Оксана Княжик