Жуткая авария с участием "скорой" в Днепре: есть жертва и пострадавшие

В Днепре произошло смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии один медработник погиб на месте, еще два человека получили травмы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровщины.

Смотрите также Нетрезвый военный совершил ДТП на Тернопольщине, покалечив ребенка: как наказали мужчину

Что известно о смертельном ДТП в Днепре?

Утром 19 июля на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре произошло смертельное ДТП.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля скорой помощи во время движения выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. В результате один из медработников получил смертельные травмы и погиб на месте. Другой медработник и водитель получили телесные повреждения,

– говорится в сообщении.

Последствия ДТП в Днепре / Фото полиции Днепропетровщины

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, 10 июля в ДТП погибла 23-летняя врач-интерн Иванна Клиценко из Ровенской области. Она работала в клинике в Тернополе.